مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

توفي خلال الساعات الماضية، حسني شريف، والد الفنان الكبير تامر حسني، بعد تعرضه الي وعكة صحية، استدعت نقله الي احدي المستشفيات.

وكشف تامر حسني في لقاءات تليفزيونية سابقة علاقته بوالده، حيث أكد والده كان السبب في موهبته.

واضاف تامر"أبويا حبيبي اتغرب غصب عنه، وبعدنا سنين وسنين، بس عمري ما نسيت إنه السبب في وجودي، والسبب في موهبتي."

مطرب عظيم:

وأشاد تامر حسني بموهبة والده، موضحًا أن ظروفًا نفسية وصحية حالت دون استكمال مشواره الفني.



واستكمل تامر حسني : "كان بيغني زمان وكان مطرب عظيم، بس مكملش لظروف نفسية سيئة مع أعداء النجاح، وظروف صحية من عند ربنا."





واضاف تامر حسني انه أنه رأى نجاحه الفني بمثابة استكمال لحلم والده الذي لم يكتمل.

حيث قال: "علشان كده انتقمت له وأخدت له حقه من حلمه اللي ماكملش، وبعون الله حققتهوله وكملتهوله ونص."





الانفصال:

وكشف تامر حسني ان رغم انفصال والده عن والدته ، وغيابه عنه في مرحلة الطفولة، الا ان هذا الامر لم يؤثر علي حبه له.

وتابع تامر حسني: "ده حبيبي، عمري ما زعلت منه... وفي النهاية هو أبويا وجزمته على دماغي."

