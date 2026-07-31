تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالبحث عن تنسيق كليات التمريض 2026، مع اقتراب انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، في ظل رغبة آلاف الطلاب في معرفة الحد الأدنى المتوقع وفرص الالتحاق بكليات التمريض بالجامعات الحكومية.

وتشير المؤشرات الأولية، المستندة إلى نتائج تنسيق العام الماضي، إلى احتمالية استقرار الحدود الدنيا للقبول بكليات التمريض، مع إمكانية حدوث تغيرات طفيفة بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا لنسب النجاح وأعداد الطلاب وتوزيع المجاميع.



مؤشرات تنسيق كليات التمريض 2026

وفقًا للمؤشرات الحالية، من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض خلال العام الجامعي 2026-2027 بين 84% و88% لطلاب شعبة علمي علوم، إلا أن هذه الأرقام تظل استرشادية حتى تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الرسمي.

ويؤكد المختصون أن الحدود النهائية للقبول لن تتحدد إلا بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق وإجراء الحصر الكامل لشرائح المجاميع وأعداد الطلاب المتقدمين.

العوامل التي تحدد تنسيق كليات التمريض 2026

يعتمد تنسيق كليات التمريض في الجامعات الحكومية على مجموعة من المعايير الرئيسية، من أبرزها:

أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة في الثانوية العامة.

الطاقة الاستيعابية لكليات التمريض بمختلف الجامعات.

حجم الإقبال على الكليات الطبية والقطاع الصحي.

الحدود الدنيا التي يحددها مكتب التنسيق بعد انتهاء مراحل القبول.

التوزيع الجغرافي وعدد الأماكن المتاحة بكل جامعة.

فرص القبول في كليات التمريض

يرى خبراء التعليم أن فرص القبول بكليات التمريض خلال العام الحالي ستظل مرتبطة بشكل مباشر بنتائج الثانوية العامة وعدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الطبية، إلى جانب السعة الاستيعابية التي تخصصها الجامعات الحكومية.

كما يتوقع أن تشهد بعض الجامعات اختلافًا بسيطًا في الحد الأدنى للقبول نتيجة اختلاف أعداد الطلاب في كل قطاع جغرافي.



موعد إعلان تنسيق كليات التمريض 2026

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كليات التمريض عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، وبعد الانتهاء من مراجعة شرائح المجاميع والطاقة الاستيعابية للكليات.

وسيتم بعدها إعلان الحدود الدنيا الرسمية للقبول في جميع كليات التمريض على مستوى الجامعات الحكومية، مع فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده الوزارة.

مؤشرات استرشادية وليست نهائية

وتؤكد وزارة التعليم العالي أن جميع الأرقام المتداولة حاليًا بشأن تنسيق كليات التمريض 2026 تعد مجرد مؤشرات استرشادية، بينما يعتمد التنسيق النهائي على نسب النجاح، وعدد الطلاب الناجحين، والطاقة الاستيعابية للكليات، وهي البيانات التي يتم الإعلان عنها رسميًا بعد انتهاء أعمال التنسيق.