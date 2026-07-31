وفاة المخرج محمد كرارة.. موعد ومكان الجنازة

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد إعلان وفاة المخرج محمد كرارة، حيث نعاه عدد من أصدقائه وزملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أخلاقه الطيبة ومسيرته.

وكتب أحد أصدقائه عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صديقنا الغالي المخرج محمد كرارة، ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة على قد طيبتك وروحك الحلوة.. سلام يا برو، زي ما كنت دايمًا بتقولي هتوحشنا، بس متتعزش على اللي خلقك».

وأضاف أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بمنطقة مساكن أطلس في حلوان، على أن يُدفن الفقيد بمقابر مدينة 15 مايو.

كما حرص عدد من أصدقاء الراحل على نعيه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بدماثة الخلق وروح طيبة، داعين الله أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان



