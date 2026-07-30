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لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلى المرحلة التالية والأكثر أهمية، وهي تنسيق القبول بالجامعات. وبينما ينتظر الجميع إعلان الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق الجامعات 2026، يظل تنسيق العام الماضي أحد أبرز المؤشرات التي يستند إليها الطلاب للتعرف على الكليات والمعاهد التي قد تكون ضمن خياراتهم.

ورغم أهمية هذه المؤشرات، فإنها لا تمثل قواعد ثابتة، إذ تختلف الحدود الدنيا للقبول من عام إلى آخر وفقًا لنسب النجاح، وعدد الطلاب المتقدمين، ورغباتهم، إلى جانب الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد المختلفة.

مؤشرات القبول لطلاب شعبة علمي علوم

وفقًا لتنسيق الجامعات الحكومية لعام 2025، أتيحت أمام الطلاب الحاصلين على مجموع يقارب 53% مجموعة من الكليات والمعاهد، من بينها بعض كليات التربية في عدد من الجامعات، بالإضافة إلى كليات التربية النوعية والتربية الرياضية، والتي استقبلت طلابًا ضمن هذه الشريحة في بعض المحافظات.
 

كما ضمت الخيارات كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، إلى جانب بعض كليات السياحة والفنادق، فضلًا عن عدد كبير من المعاهد العليا والمتوسطة التي تقدم برامج دراسية في مجالات الحاسبات، وإدارة الأعمال، والتجارة، والخدمة الاجتماعية، ونظم المعلومات، والسياحة والفنادق.

فرص متاحة لطلاب شعبة علمي رياضة

أما بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، فقد شمل تنسيق العام الماضي عددًا من الكليات التي كانت تقبل من هذه الشريحة، أبرزها كليات التربية والتربية الرياضية، إضافة إلى كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كما أتاح التنسيق في بعض الجامعات المحدودة فرصًا للالتحاق بكليات الزراعة والعلوم وفقًا للأماكن الشاغرة، إلى جانب المعاهد الهندسية والمعاهد التكنولوجية التي تمثل أحد الخيارات المهمة أمام الطلاب الراغبين في دراسة التخصصات التطبيقية.

خيارات متنوعة أمام طلاب الشعبة الأدبية

وحصل طلاب الشعبة الأدبية أيضًا على عدد من الفرص في تنسيق العام الماضي، حيث كانت بعض كليات الحقوق متاحة في عدد من الجامعات، إلى جانب كليات دار العلوم في جامعات محددة.

وشملت القائمة كذلك كليات التربية والتربية النوعية، وكليات الخدمة الاجتماعية والآثار، بالإضافة إلى بعض كليات الآداب سواء بنظام الانتساب أو في الجامعات التي توافرت بها أماكن شاغرة، فضلًا عن العديد من المعاهد العليا والمتوسطة التي توفر برامج متنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
 

تنسيق 2026.. المؤشرات ليست نهائية

ويؤكد خبراء التعليم أن الاعتماد على تنسيق العام الماضي يجب أن يكون في إطار الاسترشاد فقط، وليس باعتباره مؤشرًا نهائيًا للقبول، إذ قد تشهد الحدود الدنيا ارتفاعًا أو انخفاضًا وفقًا لمستوى مجاميع الطلاب هذا العام، وعدد المتقدمين لكل قطاع، فضلاً عن التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة تفاصيل تنسيق الجامعات 2026، بما في ذلك الحد الأدنى للمرحلة الأولى ومواعيد تسجيل الرغبات، لتتضح الصورة الكاملة أمام الطلاب بشأن الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بها.

ترقب حتى الإعلان الرسمي

وفي ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسر المصرية، يبقى تنسيق العام الماضي مرجعًا مهمًا يمنح الطلاب تصورًا أوليًا عن خياراتهم، لكنه لا يغني عن انتظار الإعلان الرسمي لتنسيق الجامعات 2026، الذي سيحدد بشكل نهائي الكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة وفقًا لمجاميع هذا العام، بما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مدروسة عند تسجيل رغباتهم.

الثانوية العامة الجامعات التربية الرياضية الآداب وزارة التعليم العالي

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