هارفارد : هذه الفواكه تحميك من الالتهابات والأمراض المزمنة

تتسبب زيادة الالتهابات والجذور الحرة في الجسم في الإصابة بمشكلات صحية عديدة من بينها الأمراض المزمنة.

ووفقا لموقع كلية الطب بجامعة هارفارد فإن أهم الفواكه التى تحمى الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة، هى:

التوت

من الفراولة والتوت الأسود إلى التوت البري والتوت الأزرق، تتميز هذه الفاكهة الرائعة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات فإلى جانب الألياف وفيتامين سي، يحتوي التوت على مواد كيميائية نباتية صبغية، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، والتي قد تكون وراء فوائده الصحية وقد ربطت الدراسات بين زيادة استهلاك التوت وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر والسكري.

التفاح

ربما يكون صحيحًا ما يُقال عن تناول تفاحة يوميًا فقد وجدت دراسة شملت ما يقرب من 35 ألف امرأة أن تناول هذه الفاكهة - إلى جانب الكمثرى - يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب وقد ارتبطت المكونات الرئيسية للتفاح - الألياف، وفيتامين سي، والبكتين، والبوليفينولات - بشكل أساسي في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، بتأثيرات مضادة للالتهابات وزيادة في البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الفواكه ذات النواة

الكرز والخوخ والمشمش والبرقوق كلها أمثلة على الفواكه ذات النواة. تحتوي هذه الفواكه على الألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة من المركبات النباتية المرتبطة بألوانها وعلى سبيل المثال، حظي الكرز بنصيب الأسد من الأبحاث بين الفواكه ذات النواة و تشير بعض الدراسات إلى أن الكرز قد يخفف الألم والوجع بعد التمرين، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس و قد يكون السبب وراء هذه الفوائد هو المستويات العالية من المركبات الفينولية في الكرز، والتي ارتبطت بتقليل الالتهاب.

الحمضيات

البرتقال، والجريب فروت، والليمون، والليمون الأخضر غنية بفيتامين سي كما أنها تحتوي على الألياف، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وفيتامينات ب، والنحاس، ومواد كيميائية نباتية مضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات والكاروتينات وعلى الرغم من قلة الأبحاث التي أُجريت على البشر حول الحمضيات، إلا أن العناصر الغذائية الموجودة في ثمارها ارتبطت بفوائد وقائية للقلب.