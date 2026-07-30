المركزي للمحاسبات يؤكد أهمية تعزيز جاهزية الأجهزة الرقابية لمواجهة المخاطر

أكدت نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منال خيري، أهمية تعزيز القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر والأزمات، ورفع جاهزية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات.

وشددت على أن ذلك يضمن استمرارها في أداء مهامها الرقابية بكفاءة وفاعلية في جميع الظروف، ويعزز دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات - في بيان اليوم الخميس - جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول "إدارة الأزمات"، التي عقدها المركزي للمحاسبات على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).

وتطرقت مناقشات ورشة العمل إلى المفاهيم الأساسية لإدارة الأزمات، ومبادئ وإطار إدارة الأزمات، وآليات تحديد الأزمات المحتملة، وتشكيل فرق إدارة الأزمات، وإعداد خطط وسياسات إدارتها.

كما بحث المشاركون موضوعات التعافي والتعلم من الأزمات، وذلك بهدف تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال إدارة الأزمات وتعزيز قدراتهم على التخطيط والاستجابة الفعالة لها.

وتأتي استضافة الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه الورشة في إطار جهوده الرامية إلى دعم بناء القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة، وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات والظروف الطارئة، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال.

كما تعكس حرصه على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والأزمات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشارك في ورشة العمل ممثلون عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدول العربية، وذلك في إطار مبادرة إدارة المخاطر والأزمات لتعزيز الأداء بالأجهزة العليا للرقابة (CRISP) التي تنفذها مبادرة الإنتوساي للتنمية، بهدف تعزيز جاهزية الأجهزة العليا للرقابة للتعامل مع الأزمات، وترسيخ ممارسات إدارة المخاطر، وضمان استمرارية أداء مهامها الرقابية في مختلف الظروف.