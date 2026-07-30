توك شو|استقرار الطقس والعملات والذهب..الأردن يحبط استهدافًا بخمسة صواريخ إيرانية وتحليق مكثف للطيران العسكري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

موجة شديدة الحرارة تضرب مصر..حالة الطقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026



توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة بسبب زيادة نسب الرطوبة، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية صباحًا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة وفقا لما رصدة صباح البلد.

طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم



رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أحدث أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات، بالتزامن مع ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب المسجلة على النحو التالي:

عيار 24: 6708 جنيهات

عيار 21: 5870 جنيهًا

عيار 18: 5031 جنيهًا

الجنيه الذهب: 46960 جنيهًا

اعرف الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم



شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم، حالة من الاستقرار النسبي، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، حيث يواصل المواطنون والمستوردون والمتعاملون في سوق الصرف متابعة حركة العملات بشكل يومي، لما لها من تأثير مباشر على الأسواق وحركة التجارة والسفر.

ورصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي:

50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.

ويظل الدولار العملة الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نظرًا لارتباطه بحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر صرف اليورو:

57.68 جنيه للشراء.

57.80 جنيه للبيع.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون سعر اليورو باعتباره من أبرز العملات المؤثرة في حركة التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.

غلق محور 90 الشمالي لمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية عاجلة بسبب هبوط أرضي



كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل عدد من التحويلات والإغلاقات المرورية التي تشهدها القاهرة الكبرى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الإدارة العامة للمرور رفعت درجة الاستعداد بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، تزامنًا مع زيادة حركة السفر في نهاية أسبوع العمل، لضمان تحقيق السيولة المرورية وسرعة التعامل مع أي كثافات أو حوادث على الطرق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإدارة العامة للمرور كثفت انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة، من خلال مجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة.

غلق محور 90 الشمالي وتحويلات لمدة 48 ساعة

وأشار الخبير المروري إلى تنفيذ غلق كلي بمحور 90 الشمالي نتيجة أعمال إصلاح هبوط أرضي، موضحًا أن الإدارة العامة للمرور طبقت تحويلات مرورية للمركبات المتجهة إلى طريق السويس، على أن تستمر لمدة 48 ساعة، مع نشر الخدمات المرورية والإرشادات اللازمة لمساعدة قائدي السيارات على استخدام الطرق البديلة.

استمرار أعمال الخط الرابع للمترو بشارع الهرم

وأضاف أن الغلق المروري بشارع الهرم لا يزال مستمرًا، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشاء 7 محطات ضمن المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه تم توجيه قائدي المركبات لاستخدام شارعي ترسا والملك فيصل كبدائل مرورية، خاصة للقادمين من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، لتخفيف الكثافات.

غلق شارع ابن سندر لمدة 72 ساعة

ولفت إلى وجود غلق مؤقت بشارع ابن سندر لمدة 72 ساعة، بداية من تقاطعه مع شارع سراي القبة وحتى شارع ابن عقيل، مع تنفيذ تحويلات مرورية لتسهيل حركة السيارات وتقليل الزحام بالمنطقة.

خبير طاقة يحذر من الشواحن مجهولة المصدر: قد تتسبب في حرائق داخل المنازل



حذر الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، من مخاطر استخدام الشواحن الكهربائية مجهولة المصدر أو المقلدة، مؤكدًا أنها قد تتسبب في اندلاع حرائق داخل المنازل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسوء الاستخدام.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تعريض الشواحن لدرجات حرارة مرتفعة، مثل وضعها بجوار البوتاجاز أو الفرن الكهربائي أو جهاز "الأير فراير"، يؤدي إلى تلف مكوناتها الداخلية، وقد يصل الأمر إلى انفجار الشاحن أو اشتعاله.

وأضاف أن من الأخطاء الشائعة استخدام شاحن التابلت لشحن الهاتف المحمول أو العكس، موضحًا أن تشابه شكل الشواحن لا يعني تطابق مواصفاتها الكهربائية، وأن كل جهاز يحتاج إلى شاحن يتوافق مع قدرته، داعيًا إلى تمييز الشواحن داخل المنزل لتجنب استخدامها بشكل خاطئ.

الأردن يحبط استهدافًا بخمسة صواريخ إيرانية.. وتحليق مكثف للطيران العسكري

أفادت ربى الآغا، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن القوات المسلحة الأردنية، بأن الدفاعات الجوية الأردنية نجحت في إحباط محاولة استهداف المملكة بخمسة صواريخ إيرانية، بعدما تمكنت من اعتراضها وإسقاطها وفق قواعد الاشتباك العسكرية المعتمدة.

وأكدت أن عملية الاعتراض تمت بنجاح دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين أو وقوع أضرار مادية، في إطار الجاهزية المستمرة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن المملكة.

تحليق للطيران العسكري فوق العقبة وسط إجراءات احترازية

وأوضحت الآغا، خلال تغطية خاصة من مدينة العقبة جنوب الأردن عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدينة شهدت منذ أمس تحليقًا مكثفًا للطيران العسكري في سمائها، وذلك ضمن الإجراءات العسكرية الاحترازية التي تتخذها القوات المسلحة الأردنية لمتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي في ظل حالة التأهب والجاهزية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، مع تصاعد التوترات في المنطقة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تطورات أمنية.

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق الإلكتروني أصبح جاهزًا بشكل كامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الموقع خضع لاختبارات وتجارب مسبقة أثبتت كفاءته واستقراره الفني، دون تسجيل أي مشكلات تقنية، بما يضمن استمرار عمله على مدار 24 ساعة طوال فترة التنسيق.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة استعدت مبكرًا لموسم التنسيق، لضمان تقديم خدمة إلكترونية مستقرة تتيح للطلاب تسجيل رغباتهم بسهولة وفي أي وقت.

بدء التنسيق بعد استلام النتائج الرسمية وتحليل المجاميع

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن إجراءات التنسيق ستنطلق فور تسلم الوزارة النتائج الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب استلام الطلاب للشهادات التي تتضمن الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أن الوزارة ستنتهي أولًا من إجراء التحليل الإحصائي لنتائج الثانوية العامة، تمهيدًا لتحديد الحدود الدنيا لمراحل التنسيق المختلفة، بما يضمن توزيع الطلاب وفقًا للقواعد المنظمة والمعايير المعتمدة.

حملة توعوية لحماية الطلاب من الكيانات الوهمية

وكشف عبد الغفار عن إطلاق الوزارة حملة توعوية موسعة تستهدف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، للتعريف بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، والجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب استعراض التخصصات والبرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لحماية الطلاب من الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية، من خلال توعيتهم بالجهات الرسمية المعتمدة وطرق التأكد من شرعية المؤسسات التعليمية.