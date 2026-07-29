عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ومحليا وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفي الأسواق المحلية زاد سعر الذهب بقيمة تتراوح بين 50 لـ 65 جنيها.

وعالميا صعد سعر أوقية الذهب نحو 72 دولارا ، لتسجل الآن 4080 دولار

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6775 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6695 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5930 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5860 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5085 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5025جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3955 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3905 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47.440 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46880 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 210795 جنيهات.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 208305 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.66 جنيه مقابل 50.66 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4080 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.