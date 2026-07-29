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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
كريم عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات.

وأعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية.

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات SUV في مصر.

1- جاك JS2

تعتمد على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 111 حصان وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT لضمان استهلاك اقتصادي للوقود.

تأتي السيارة بطول إجمالي 4135 مم، وعرض 1750 مم، مع ارتفاع 1568 مم. ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية إلى 450 لتر. 

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة واحدة بسعر 760,000 جنيه .

2- جيلي GX3 Pro

تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي،  ينتج المحرك قوة تبلغ 103 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT ونظام جر أمامي. 

يبلغ طول السيارة 4005 مم، وعرضها 1706 مم، وارتفاعها 1575 مم، تتميز بخلوص أرضي مميز يبلغ 185 مم ليلائم الطرق المصرية، مع سعة شنطة خلفية تبلغ 400 لتر.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة واحدة بسعر 790,000 جنيه .‏

3- رينو كارديان

تعمل بمحرك تيربو 3 سلندر بسعة 1000 سي سي، يولد هذا المحرك الصغير قوة 100 حصان مع عزم دوران قوي يبلغ 142 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

تأتي بطول إجمالي 4120 مم، وعرض 1747 مم، وارتفاع 1596 مم، تمنحك خلوص أرضي مرتفع بمقدار 209 مم، وتتسع حقيبتها الخلفية لـ 410 لتر من الأمتعة. 

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

- الفئة الأولى بسعر 875,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر ‏930,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏990,000 جنيه

4- كايي X3 Pro

تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يمنحها الأداء الأقوى في هذه القائمة بقوة 156 حصان وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ومزودة بناقل حركة CVT بتسع سرعات افتراضية.

يبلغ طولها الإجمالي 4400 مم، وعرضها 1831 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1653 مم، وترتكز على قاعدة عجلات تبلغ 2632 مم، وسعة الشنطة الخلفية تقارب 360 لتر.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 910,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏960,000 جنيه               

5. بايك X3

مزودة بمحرك 4 سلندر تيربو بسعة 1500 سي سي، يخرج المحرك قوة حصانية تبلغ 147 حصان وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع خزان وقود بسعة 46 لتر.

يبلغ الطول الكلي للسيارة 4325 مم، والعرض 1830 مم، والارتفاع 1640 مم، كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2570 مم مما يوفر مساحة داخلية رحبة.

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة واحدة بسعر 899,900 جنيه.

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية جاك JS2 جيلي GX3 PRO رينو كارديان كايي X3 Pro بايك X3

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