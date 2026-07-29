الزمالك يخطر لاعبيه بالخضوع للكشف الطبي.. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن اخطار الجهاز الإداري لنادي الزمالك لاعبيه بضرورة الخضوع للكشف الطبي خلال يومي الخميس والسبت المقبلين، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكتب طارق السيد عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "الزمالك يخطر لاعبيه بالخضوع للكشف الطبي على مدار يومين، غدًا الخميس والسبت المقبل".

وتقرر إجراء الكشف الطبي على مدار يومين، غدًا الخميس والسبت المقبل، من أجل الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد.

ويأتي ذلك ضمن الترتيبات التي وضعها الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

ويبحث مجلس إدارة الزمالك حاليًا عن بديل لشغل المنصب في ظل الاستعدادات للموسم الجديد.