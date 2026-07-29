إليسا تبهر متابعيها فى آخر حفل غنائى لها

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفل غنائي ساهر على المسرح الملكي بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.



تفاصيل إطلالة إليسا..

وظهرت إليسا بإطلالة ملفتة و انيقة ومميزة خطفت بها الانظار ، مرتدية فستانا باللون الذهبى اللامع الذي كشف عن قوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

أحدث أغاني إليسا

يشار إلى أن أحدث أغاني إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر 2025.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.