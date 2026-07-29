ليس بالمجموع وحده.. نجوم سقطوا في سباق درجات الثانوية العامة

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة كل عام، تتجه الأنظار إلى أرقام الدرجات وكأنها كلمة الفصل في مستقبل الطلاب، بينما تثبت قصص نجاح كثيرة أن المجموع قد يحدد مسارا دراسيا، لكنه لا يحدد بالضرورة مستقبل الإنسان أو قدرته على تحقيق الإنجاز.

ففي مصر، كشف عدد من نجوم الفن والإعلام عن حصولهم على مجاميع متواضعة في الثانوية العامة، وبعضهم لم يستكمل تعليمه النظامي، إلا أنهم تمكنوا لاحقا من تحقيق نجاحات واسعة في مجالاتهم، ليصبحوا نماذج تؤكد أن الاجتهاد والموهبة وتطوير المهارات قد تصنع مستقبلا مختلفا.

نجوم حصلوا على أقل من 50%

ويعد الفنان عبد الله مشرف من أبرز الأمثلة، بعدما كشف في أكثر من مناسبة أن مجموعه في الثانوية العامة بلغ 49.9%، ورغم ذلك استطاع أن يصبح أحد أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، بعدما التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وصنع مسيرة فنية امتدت لعقود.

أحمد حلمي.. من 3% إلى نجم الصف الأول

أما الفنان أحمد حلمي، فيمتلك واحدة من أشهر القصص المرتبطة بالثانوية العامة، إذ كشف بنفسه أنه حصل في أول محاولة على 3%، ثم 24% في الإعادة، قبل أن ينجح في النهاية بمجموع 50% بعد عدة محاولات، ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية ويصبح واحدا من أنجح نجوم السينما المصرية.

نجوم تجاوزوا الثانوية بصعوبة

ولم يكن أحمد حلمي وحده، إذ تضم القائمة عددا من النجوم الذين أعلنوا حصولهم على مجاميع متوسطة أو منخفضة مقارنة بما يعتبره المجتمع "مجاميع القمة"، من بينهم:

أمير كرارة: 52%

ماجد المصري: 54%

أحمد فتحي: 55.5%

محمد هنيدي: 57.5%

حمادة هلال: 59%

عمرو دياب: 60%

روبي: 60%

ورغم هذه النتائج، نجح هؤلاء في تكوين مسيرة مهنية جعلتهم من أبرز الأسماء في مجالاتهم الفنية.

مشاهير لم يكملوا الثانوية؟

كما أن هناك مشاهير مصريين وعرب لم يكن حصولهم على شهادة الثانوية العامة شرطا لنجاحهم، إذ اتجه بعضهم إلى سوق العمل أو المجال الفني مبكرا، قبل أن يحققوا شهرة واسعة، وهو ما يؤكد أن النجاح المهني قد يأتي عبر مسارات متعددة، وإن كانت الدولة تؤكد في الوقت نفسه أهمية استكمال التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية وأحد أهم أدوات بناء القدرات.

التعليم يظل أساسا.. لكن ليس المجموع وحده

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستمرار أن منظومة التعليم الحديثة تتجه نحو بناء المهارات والقدرات، وليس الاعتماد على الحفظ أو الدرجات فقط، كما تسعى الدولة إلى التوسع في الجامعات التكنولوجية والتعليم الفني والتطبيقي لتلبية احتياجات سوق العمل، وهو ما يعكس تحولا في النظرة إلى مفهوم النجاح التعليمي والمهني.

ونتيجة الثانوية العامة تعد محطة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، والأهم هو النجاح في سوق العمل، الذي أصبح يعتمد بدرجة أكبر على المهارات الشخصية، والقدرة على التعلم المستمر، والابتكار، وإتقان التكنولوجيا واللغات، وليس فقط على مجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وسبق، ووجه مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة مؤثرة إلى طلاب الثانوية العامة في مصر قبل بدء الامتحانات، أكد فيها أنه لو عاد به الزمن لاستكمل تعليمه.

وشارك بيكا منشورا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلا: "بكرة تعتبر بداية الامتحانات النهائية للثانوية العامة، وأنا مش جاي أديك موعظة ولا جاي أعمل شيخ عليكم".

وأضاف: "بس أنا جاي أقولك إنك قد أي حاجة في الدنيا، وتعرف تعمل أي حاجة، طالما عندك إصرار وحلم هتوصل يعني هتوصل، وإن الثانوية العامة مش نهاية الرحلة والمطاف ليكم، وإنما هي بداية الحلم الحقيقي اللي نفسك تحققه".

واختتم بيكا حديثه قائلا: "اتعلموا.. العلم حلو أوي، العلم بيستر صاحبه، أنا لو رجع بيا الزمن كنت اتعلمت وأكلت الكتب أكل، ربنا معاكم يا رب وتحققوا كل أحلامكم".

والجدير بالذكر، أنه رغم أن الثانوية العامة تظل مرحلة فارقة في حياة ملايين الأسر المصرية، فإن تجارب العديد من النجوم تؤكد أن المجموع لا يختصر قدرات الإنسان، ولا يرسم وحده مستقبله. فبين طالب حصل على أقل من 50% وآخر حقق الدرجات النهائية، يبقى الاجتهاد، وتنمية المهارات، وحسن استثمار الفرص، هي العوامل الأكثر تأثيرا في صناعة النجاح الحقيقي.

وسوف نرصد لكم أوائل الثانوية العامة من الفنانين:

- آسر ياسين 100%

- أحمد فهمي 99.8%

- منى زكي 95%

- محمد محسن 94.5%

- ميس حمدان 92.8%

- نجلاء بدر 92%

- كارمن سليمان 87%

- ريهام عبد الغفور 86%

- زينة 86%

أما من تجاوزوا الثانوية بصعوبة ومتوسطي المجاميع من الفنانين فهم كثر:

- عبد الله مشرف 49.9%

- أحمد حلمي 50%

- أمير كرارة 52%

- ماجد المصري 54%

- أحمد فتحي 55.5%

- محمد هنيدي 57.5%

- حمادة هلال 59%

- روبي 60%

- عمرو دياب 60%

- عبير صبري 61%

- أحمد عيد 61%

- إدوارد 69%

- أشرف عبد الباقي 70%

- أحمد زاهر 71%

- ياسمين صبري 73%

- تامر حسني 73%