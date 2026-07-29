أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: زيارة رئيس مدغشقر لها أهمية خاصة.. ومفاجأة عن القهوة بعد شائعة الغش وتحذير عاجل من حرارة الجو على المواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



5 فناجين يوميا.. مفاجأة عن القهوة بعد شائعة الغش

يهتم ملايين المواطنين في مصر والعالم بتناول القهوة، بشكل يومي لكن الكثير لا يعلم أن القهوة مفيدة للقلب، وأن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن تناولها باعتدال قد يحمل فوائد صحية تتجاوز مجرد زيادة النشاط والتركيز.

ويؤكد عدد من المتخصصين أن القهوة، عند تناولها بكميات مناسبة ودون إفراط، قد تسهم في دعم صحة القلب وتقليل مخاطر بعض الأمراض، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية مفيدة، مع التأكيد على أن الاستفادة منها ترتبط بالحالة الصحية لكل شخص والالتزام بعدم الإفراط في تناولها.



الرئيس السيسي: زيارة رئيس مدغشقر لها أهمية خاصة

قال الرئيس السيسي، إن زيارة رئيس مدغشقر تكتسب أهمية خاصة كونها الزيارة الثنائية الرسمية الأولى لرئيس مدغشقر إلى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال خبر عاجل أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن زيارة رئيس مدغشقر ترسخ الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين بلدينا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٧٠.

وأوضح الرئيس السيسي، أن زيارة رئيس مدغشقر تجسد إرادتنا السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل.

لبداية الأسبوع .. تحذير عاجل من حرارة الجو على المواطنين

مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة، تتجدد التحذيرات من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويؤكد الأطباء أن الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كميات كافية من المياه يعد خط الدفاع الأول لمواجهة موجات الحر، إلى جانب تجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، واتباع الإرشادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بالإجهاد الحراري أو الجفاف، حفاظًا على الصحة وسلامة المواطنين.



أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الموجة الحارة لا تزال مستمرة خلال هذه الفترة، لذلك ينصح مرضى القلب ومرضى السكري بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.



مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، تتجه أنظار مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إلى تنسيق القبول بالجامعات، في انتظار تحديد الحد الأدنى للكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

وتشير التوقعات الأولية إلى احتمالية تراجع الحدود الدنيا للقبول في مختلف القطاعات مقارنة بالعام الماضي، في ضوء مؤشرات نسب النجاح وتوزيع المجاميع، وهو ما قد يمنح شريحة أكبر من الطلاب فرصًا للالتحاق بالكليات التي كانوا يطمحون إليها.

عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم

كشف محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن الأيام الماضية.

وأضاف أن الارتفاع مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ولكن لا يوجد ارتفاعات قوية في درجات الحرارة مثل التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي.

واسترسل: درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 26 إلى 27 ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع للأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

وحذر من أن ارتفاع الأمواج اليوم أعلى وأقوي من الايام الماضية لتصل إلى 3 متر، مضيفا: هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

"ناقصة نص درجة".. الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة تكشف سر تفوقها وخطتها بعد النتيجة

أعربت حسناء عمرو، الأولى على شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة، عن سعادتها الكبيرة بعد إعلان النتيجة، مؤكدة أنها كانت تتوقع التفوق منذ انتهاء الامتحانات، لأنها كانت تشعر بأنها أدت جميع المواد بشكل جيد، وكانت تدعو الله باستمرار أن يحقق لها ما تتمناه.

وقالت حسناء ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إنها كانت واثقة من نفسها بعد كل امتحان، موضحة: "أنا كنت بذاكر كويس جدًا، وكنت حاسة إني مقفلة الامتحانات، فكنت بدعي ربنا كتير وكنت متوقعة أطلع الأولى، أنا نقصت نص درجة بس والحمدالله."

وأضافت أن سر تفوقها كان التوفيق من الله أولًا، ثم الاجتهاد، مؤكدة أنها كانت تخرج من كل امتحان وهي راضية عن أدائها، ولم تكن تشغل نفسها بأي شيء سوى الدعاء والثقة في ربنا.

وعن اللحظات الأولى بعد إعلان النتيجة، أوضحت حسناء، أن وزير التربية والتعليم تواصل مع أسرتها لتهنئتهم، قائلة: "الوزير كلم ماما وبارك لنا، وأنا وقتها كنت بتكلم مع نفسي من الفرحة."

وأكدت الأولى على شعبة علمي رياضة ، أنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، مشيرة إلى أنها تميل للتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، لكنها لم تحدد القسم بشكل نهائي حتى الآن، موضحة: "نفسي أدخل هندسة إن شاء الله، وممكن أتخصص في حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا، ولسه هشوف التخصص المناسب بعد كده."

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 29 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.58 جنيه

سعر الشراء: 50.48 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.47 جنيه

سعر الشراء: 57.35 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.17 جنيه

سعر الشراء: 67.02 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.47 جنيه

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 164.27 جنيه

سعر الشراء: 163.90 جنيه.

مفاجأة جديدة بشأن قانون التصالح وموعد حل هذا الملف.. تفاصيل

في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها، يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إزالة العقبات التي واجهت تطبيق القانون، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وإنفاذ القانون، وبين مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تيسير إجراءات التصالح، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويحافظ على الثروة العقارية ويغلق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية.

وأكد عمرو درويش عضو مجلس النواب، أنه مازال هناك إشكاليات تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظات الجمهورية .

وقال عمرو درويش في حواره على قناة “ أون”: "الأصل في التشريع الخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء هو التصالح ومنع المخالفات".

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأربعاء 29 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6708 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيها.

الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية والمشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية طرحت 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج «مسكن»، الذي سيكون منصة لجميع طروحات الأراضي المقبلة، في إطار استكمال جهود الدولة لتنمية العمران بالمدن الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين، سواء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو بناء مساكن عائلية.

مفاجأة جديدة بشأن الخبز من أول أغسطس.. شعبة المخابز توضح

في خطوة تستهدف إعادة صياغة منظومة الدعم بما يحقق عدالة أكبر وكفاءة أعلى في وصول الدعم إلى مستحقيه، يتواصل الجدل حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، باعتباره أحد أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وبين مؤيد يرى أنه يمنح المواطن حرية الاختيار ويحد من إهدار الموارد، ومعارض يخشى من تأثيره على القدرة الشرائية في ظل تقلبات الأسعار، تظل الضمانات وآليات التنفيذ هي الفيصل في نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، بما يحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية ويعزز شبكات الحماية الاجتماعية.