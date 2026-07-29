عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم

كشف محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن الأيام الماضية.

وأضاف أن الارتفاع مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ولكن لا يوجد ارتفاعات قوية في درجات الحرارة مثل التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي.

واسترسل: درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 26 إلى 27 ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع للأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

وحذر من أن ارتفاع الأمواج اليوم أعلى وأقوي من الايام الماضية لتصل إلى 3 متر، مضيفا: هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.