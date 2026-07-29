فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

نشرت الفنانة داليا البحيري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

تفاصيل إطلاله داليا البحيري

وتألقت داليا البحيري، مرتديه فستان كاجوال باللون الازرق والابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا البحيري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري