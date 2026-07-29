قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة لروسيا .. ترامب يوافق على تصنيع أوكرانيا لصواريخ باتريوت محليًا
مصادر: السعودية عرضت على العراق أدلة هجمات بمسيرات من داخل أراضيه
دبلوماسي سابق: الحكومات وحدها لا تستطيع تنفيذ الاستثمارات المطلوبة داخل القارة
الأهلي أمام برشلونة .. الموعد والتاريخ وسجل المواجهات قبل موقعة «كامب نو»
تعرّف على مزايا الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
الهلال السعودي يُغري «رونالدو» بعرض مالي ضخم لخطفه من النصر
فيديو للقصف الجوي السعودي الذي استهدف ميليشيات موالية لإيران في البصرة | شاهد
نشأت الديهي: أمن مصر لا ينفصل عن أمن شقيقاتها في الخليج والمشرق العربي والقرن الإفريقي
أحمد السيد: استاد الأهلي «إنجاز تاريخي» .. و«عموتة» يبني جيلًا جديدًا
جرائم سرقة حقوق الملكية .. النقض تتصدّى
رمضان السيد: «الخطيب» صنع تاريخًا إداريًا .. والأهلي يحتاج لاعب وسط بقدمه اليسرى
أزمة خطيرة فى طريق الزمالك .. فتحي سند يُعلّق على رحيل جون إدوارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: أمن مصر لا ينفصل عن أمن شقيقاتها في الخليج والمشرق العربي والقرن الإفريقي

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن
قال الإعلامي نشأت الديهي إن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن
شيماء جمال
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار الدول العربية، مشددًا على أن ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة ينعكس بصورة مباشرة على أمن مصر ومصالحها الاستراتيجية.

وأضاف «الديهي» خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، أن أمن مصر لا ينفصل عن أمن شقيقاتها في الخليج والمشرق العربي والقرن الإفريقي ووادي النيل وشمال أفريقيا، موضحًا أن استقرار هذه الدول وعواصمها يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن التطورات التي تشهدها الدول العربية تفرض تحركات سياسية ودبلوماسية مستمرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالات متواصلة مع عدد من القادة العرب، من بينهم أمير الكويت، وولي العهد السعودي، وملك الأردن، للتشاور بشأن سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها المنطقة.

وأشار «الديهي» إلى أن الإقليم يعيش «مأزقًا تاريخيًا غير مسبوق»، موضحًا أن القضية الفلسطينية كانت تمثل في الماضي القضية المركزية، ثم امتدت الأزمات إلى لبنان، بينما تواجه المنطقة اليوم تحديات متزامنة في السودان وسوريا والصومال، إلى جانب استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن العمل العربي المشترك لا يزال يحمل طموحات كبيرة، إلا أن الواقع الحالي «مؤلم بحق»، محذرًا من أن الدولة التي تسقط يصعب أن تستعيد عافيتها مرة أخرى.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن العالم العربي يمر بواحدة من أسوأ مراحله، مشيرًا إلى أن مشاهد الدماء والصراعات أصبحت تمتد في أكثر من دولة، وأنه لا ينبغي حصر الاهتمام فيما تفعله إسرائيل في فلسطين وسوريا ولبنان فقط، بل يجب النظر أيضًا إلى الأزمات التي تضرب مختلف أنحاء العالم العربي وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها.

نشأت الديهي الأمن القومي المصري مصر الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل .. درجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

عاجل .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 11 مساء

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

اللواء منال عاطف

المجلس القومي للمرأة يهنئ اللواء منال عاطف بمناسبة تجديد الثقة

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

بالصور

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد