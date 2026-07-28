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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بابتسامة مشرقة ومكياج ناعم.. إيمان عز الدين تبرز جمال ملامحها بأحدث ظهور لها

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
يمنى عبد الظاهر

خطفت الإعلامية إيمان عز الدين أنظار متابعيها، بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان عز الدين بإطلالة أنيقة، مرتدية توبًا باللون اللبني، مع اعتماد مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة، وعلقت على الصور قائلة: "كل نهاية.. فرصة لبداية حكاية".

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة CBC، والذي يُعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وهو برنامج نسائي يناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، ويتناول موضوعات متنوعة تشمل الطبخ والمكياج والموضة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويستضيف عددًا من الضيوف المتخصصين.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

يقدم البرنامج محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع، ويركز على قضايا المرأة، ويشارك في تقديمه كل من إيمان عز الدين، ومنى عبد الغني، وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين الخدمات التي تقدم معلومات مهمة للمواطنين من خلال لقاءات ومداخلات مع المسؤولين، بالإضافة إلى الفقرات الدينية والاجتماعية والفنية التي تناقش مختلف القضايا وتسليط الضوء على النجوم والمواهب الشابة.

كتاب "عقلك في راسك"

طرحت إيمان عز الدين مؤخرًا كتاب "عقلك في راسك"، الذي يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار ساخر وباللغة العامية، ويتناول العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يمر بها أفراد المجتمع.

الإعلامية إيمان عز الدين من هي إيمان عز الدين الستات مايعرفوش يكدبوا برنامج نسائي هبة الأباصيري

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