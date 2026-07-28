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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف
موعد إجازة المولد النبوي الشريف
محمد غالي

يبحث المواطنين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة بمعرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، مع اقتراب واحدة من أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي.

ويترقب الموظفون الإعلان الرسمي عن موعد العطلة، وما إذا كانت ستظل في موعدها المحدد أو يتم ترحيلها وفقا للسياسات التي تتبعها الحكومة في بعض الإجازات الرسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

وفقا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر، يحل المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريا، ويعد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتحظى المناسبة باهتمام واسع بين المواطنين، باعتبارها من الإجازات الرسمية التي تمنح فرصة للراحة أو ترتيب الالتزامات الشخصية والعائلية.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026؟

حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026، ولذلك يبقى موعدها الرسمي يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، لحين صدور أي إعلان رسمي بخلاف ذلك.

وفي حال صدور قرار بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، كما حدث مع بعض المناسبات الرسمية في سنوات سابقة، سيحصل العاملون على عطلة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متتالية تشمل الخميس والجمعة والسبت، إلا أن هذا الاحتمال يظل مرهونا بقرار رسمي من الحكومة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الفئات المستفيدة من الإجازة

تشمل إجازة المولد النبوي الشريف الفئات التالية:

العاملون بالوزارات.
العاملون بالمصالح الحكومية.
العاملون بالهيئات العامة.
العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
العاملون بشركات القطاع العام.
العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

ويتم تطبيق الإجازة وفقا للقرارات الرسمية المنظمة للعطلات داخل كل جهة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بحسب الأجندة الرسمية، تتضمن الإجازات المتبقية خلال عام 2026:

الأربعاء 26 أغسطس 2026:إجازة المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026:إجازة عيد القوات المسلحة.

كما يترقب العاملون في مختلف الجهات البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء لحسم موعد الإجازة وآلية تطبيقها، باعتبارها الجهة المختصة بإصدار القرارات الخاصة بالعطلات الرسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مناسبة دينية ذات مكانة خاصة

يمثل المولد النبوي الشريف مناسبة دينية عظيمة لدى المسلمين، يحرص خلالها الكثيرون على الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته العطرة، وإحياء المناسبة بوسائل متعددة، إلى جانب الاستفادة من الإجازة الرسمية في قضاء الوقت مع الأسرة أو أداء الأنشطة الاجتماعية المختلفة، مع انتظار أي قرارات رسمية قد تصدر بشأن موعد تطبيق الإجازة.

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