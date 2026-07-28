كشف طبي.. وصول منصف بقرار لـ القاهرة لـ الإنضمام إلى الأهلي

وصل الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي الجديد، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخضع اللاعب في الوقت الحالي للكشف الطبي بأحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد، قبل توقيع العقود النهائية والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن ينضم منصف بقرار إلى تدريبات الفريق الأول فور انتهاء جميع الإجراءات الإدارية والطبية، ليبدأ مشواره مع الأهلي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتأتي صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري ضمن خطة إدارة الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بعناصر مميزة، تنفيذًا لرؤية الجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

استراتيجية الأهلي

بدأت ملامح استراتيجية النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية تتضح بشكل كبير بعدما اتخذت الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة قرارًا بإغلاق ثلاثة من أبرز ملفات التعاقدات التي شغلت جماهير القلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت القرارات في إطار رغبة الجهاز الفني الجديد في إنهاء الجدل حول الصفقات غير المحسومة والتركيز على احتياجات الفريق الفعلية قبل انطلاق الموسم بدلًا من استمرار المفاوضات في ملفات تبدو فرص نجاحها محدودة.

وبات واضحًا أن الأهلي يسير وفق رؤية أكثر حسمًا تعتمد على السرعة في اتخاذ القرار وعدم استنزاف الوقت أو الموارد المالية في صفقات لا تتوافق مع المعايير الفنية والاقتصادية التي وضعها عموتة وإدارة الكرة.

سوق انتقالات الأهلي لم يصل إلى نهايته بعد إذ تواصل الإدارة دراسة عدد من الخيارات الأخرى لتدعيم بعض المراكز التي حددها الجهاز الفني باعتبارها أولوية قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر جماهير الأهلي الإعلان عن الصفقات الجديدة لكن المؤكد أن المرحلة الحالية تشهد تغييرًا واضحًا في طريقة إدارة ملف التعاقدات حيث أصبحت الرؤية الفنية هي صاحبة الكلمة الأولى بينما تراجع الاعتماد على الصفقات التي تفرضها الأسماء أو الضغوط الجماهيرية.

وبهذا النهج يبدو أن الحسين عموتة بدأ بالفعل في رسم ملامح مشروعه داخل القلعة الحمراء واضعًا معايير جديدة لاختيار الصفقات عنوانها: الاحتياج الفني أولًا والجدوى الاقتصادية دائمًا.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية، بالتوازي مع حسم قائمة الراحلين، من أجل توفير جميع احتياجات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار خطة النادي لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.