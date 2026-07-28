زين الدين زيدان: رفضت عروض الأندية وهدفي تدريب منتخب فرنسا

أكد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا، أن قيادة "الديوك" كانت هدفه الأول خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه رفض العديد من العروض التدريبية انتظارًا لهذه الفرصة.

وقال زيدان: "خلال السنوات التي توقفت فيها عن التدريب حصلت على عروض لتدريب أندية أخرى، ولكني رفضت كل العروض من أجل منتخب فرنسا، لأن منتخب فرنسا هو المكان الوحيد الذي أردت التواجد فيه بعد تجربتي مع ريال مدريد، أنا محظوظ لتدريب هذا المنتخب الآن، وهذا هو القمة بالنسبة لي".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب فرنسا، خلفًا لديدييه ديشان الذي أنهى مسيرة استمرت 14 عامًا على رأس القيادة الفنية لـ"الديوك".

وجاء تعيين زيدان ليحسم الجدل الذي استمر لسنوات حول خليفة ديشان، بعدما ارتبط اسم نجم الكرة الفرنسية السابق بتولي قيادة المنتخب في أكثر من مناسبة، خاصة في ظل رغبته المعلنة في خوض هذه التجربة.

ويعد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، صاحب الـ54 عامًا، أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية، حيث توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، كما حقق نجاحات كبيرة في تجربته التدريبية مع ريال مدريد، وقاد الفريق الملكي الإسباني للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ويخلف زيدان الدين زيدان زميله السابق في المنتخب ديدييه ديشامب، الذي قاد فرنسا خلال فترة تاريخية شهدت التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي مونديال 2022 بقطر.

ويبدأ أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مهمته الجديدة وسط آمال كبيرة من الجماهير الفرنسية، التي تنتظر استمرار النجاحات وتحقيق مزيد من الألقاب تحت قيادة أحد أهم أساطير كرة القدم في تاريخ البلاد.