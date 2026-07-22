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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد الإعلان عن تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا

زيدان
زيدان
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن موعد الإعلان عن تولي زين الدين زيدان، القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشامب.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن الاتحاد الفرنسي حدد يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع زيدان، عقب انتهاء جميع الإجراءات النهائية بين الطرفين، على أن يوقع المدرب عقدًا يمتد لمدة أربع سنوات يقود خلاله منتخب "الديوك" في الاستحقاقات المقبلة.

وأضافت أن رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو، عقد عدة اجتماعات مع زيدان خلال الفترة الماضية، تم خلالها الاتفاق على ملامح المشروع الفني، إلى جانب حسم تشكيل الجهاز المعاون الذي سيبدأ مهامه خلال الفترة المقبلة.

حفل تكريم

واختتمت أن الاتحاد الفرنسي كان يعتزم تنظيم حفل لتكريم ديديه ديشامب بعد نهاية مسيرته التي استمرت 14 عامًا على رأس القيادة الفنية للمنتخب، إلا أن المدرب المخضرم فضّل عدم إقامة أي مراسم خاصة بهذه المناسبة.

ديشامب الفرنسي زيدان

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