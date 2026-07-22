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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان: الجيل الجديد يعيد متعة كرة الشوارع.. ويامال وأوليسي ومبابي يبهرون العالم

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
يمنى عبد الظاهر


أكد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان أن الجيل الجديد من نجوم كرة القدم ينجح في إعادة متعة اللعبة وروحها الأصيلة، مشيدًا بما يقدمه كل من لامين يامال، ومايكل أوليسي، وكيليان مبابي، معتبرًا أنهم يجسدون كرة القدم الممتعة التي يحب الجمهور مشاهدتها، بفضل مهاراتهم وقدرتهم على صناعة الفارق داخل الملعب


وجاءت تصريحات زيدان خلال جلسة حوارية جمعته بالنجم الإنجليزى السابق ديفيد بيكهام والأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، ضمن فعالية نظمتها شركة EA Sports فى مطلع يوليو الجارى، لمناقشة بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ ومستقبل نجوم اللعبة حول العالم.

وأكد النجم الفرنسى، المتوج بالكرة الذهبية عام ١٩٩٨، أن أكثر ما يلفت انتباهه فى هذا الجيل هو الجرأة والإبداع داخل الملعب، موضحًا أن العديد من اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢١ عامًا يقدمون كرة قدم تشبه كثيرًا ما كان يقدمه اللاعبون فى الشوارع والأحياء الشعبية، وهو الأسلوب الذى يمنح المباريات متعة خاصة ويجذب الجماهير.

وأضاف زيدان أن مشاهدة هؤلاء النجوم كانت تجربة ممتعة بالنسبة له طوال منافسات كأس العالم ٢٠٢٦، مشيرًا إلى أن لامين يامال، ومايكل أوليسى، وكيليان مبابى يقدمون مستويات استثنائية تجعلهم مصدر إلهام لعشاق كرة القدم، مؤكدًا أن الجماهير ترغب دائمًا فى رؤية هذا النوع من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وإمتاع المشاهدين.

وتابع زيدان منافسات مونديال ٢٠٢٦ عن قرب، فى الوقت الذى ينتظر فيه توليه القيادة الفنية للمنتخب الفرنسى، حيث حرص على حضور المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب ميتلايف، وشهدت تتويج المنتخب الإسبانى باللقب عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، فى مواجهة اختتمت برفع لامين يامال كأس العالم لأول مرة فى تاريخ «لا روخا».

وشهدت الجلسة أيضًا إشادة واسعة من زلاتان إبراهيموفيتش، الذى اعتبر لامين يامال واحدًا من أبرز المواهب التى ظهرت فى السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب الإسبانى يملك قدرات استثنائية رغم صغر سنه، لافتًا إلى أنه حقق إنجازات كبيرة منذ بداياته، بعدما توج ببطولة أوروبا وحقق لقبين فى الدورى الإسبانى، وهو ما يعكس حجم موهبته وإمكاناته المستقبلية.

بدوره، سلط ديفيد بيكهام الضوء على عدد من نجوم الجيل الحالى، وفى مقدمتهم الإنجليزى جود بيلينجهام، الذى وصفه بالنجم القادر على قيادة منتخب بلاده لسنوات طويلة، كما أشاد أيضًا بكيليان مبابى، معتبرًا أنه رغم الخبرة الكبيرة التى اكتسبها فى الملاعب، فإنه لايزال أحد أبرز وجوه الجيل الجديد، ويواصل تقديم مستويات مميزة مع ناديه ومنتخب فرنسا. وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن زيدان، المدير الفنى المرتقب للمنتخب الفرنسى، بدأ بالفعل فى وضع استراتيجيته الفنية والإدارية لقيادة «الديوك» خلفًا لديدييه ديشامب، مع تأكيد رئيس الاتحاد الفرنسى لكرة القدم فيليب ديالو أن الأسطورة الفرنسية سيتولى المنصب رسميًا بنهاية يوليو الجارى.

أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان لامين يامال مايكل أوليسي وكيليان مبابي النجم الفرنسى المنتخب الإسبانى

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