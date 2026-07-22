رئيس تعليم النواب: دراسة متأنية لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان

أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة أجرت دراسة متأنية لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، وتم إدخال تعديلات على عدد من مواده.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

جامعة كيان إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن جامعة كيان تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي، بما يسهم في دعم التطوير التكنولوجي والتطبيقي، وتعزيز البحث العلمي في مختلف القطاعات.

مواد المشروع مستمدة من قانون تنظيم الجامعات

وأوضح الشيحي أن غالبية مواد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مستمدة من قانون تنظيم الجامعات، مؤكدًا أنها تحمل الروح والفكر ذاتهما، بما يخدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

إعلان موافقة لجنة التعليم على تقرير اللجنة المشتركة

وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور أشرف الشيحي موافقته، وموافقة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.