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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الدراسة في 5 مدارس مصرية إيطالية تحت اسم “جوليوناتا” العام المقبل

انطلاق الدراسة في 5 مدارس مصرية إيطالية
انطلاق الدراسة في 5 مدارس مصرية إيطالية
ياسمين بدوي

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكات دولية، أعلنت الوزارة انطلاق الدراسة بـ 5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تحت اسم "جوليوناتا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالشراكة مع أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لافيتا" الإيطالية، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧؛ بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات الكهرباء والطاقة من خلال تعليم تطبيقي متخصص يواكب أحدث التطورات التكنولوجية ويلبي احتياجات سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة والشركاء المتخصصين في إعداد أجيال من الفنيين المؤهلين وفق معايير تعليمية وتدريبية متطورة، بما يسهم في ربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لقطاعات الكهرباء والطاقة، ويدعم مسيرة تطوير التعليم الفني وتعزيز تنافسيته.

وتضم المدارس الجديدة عددًا من التخصصات النوعية في مجالات الكهرباء والطاقة، حيث تنطلق في 5 مدارس موزعة على 4 محافظات، وتشمل مدرسة في حلوان بمحافظة القاهرة في تخصص فني شبكات التوزيع، والسيدة زينب بمحافظة القاهرة في تخصص خطوط ومحطات المحولات، وشمال الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية في تخصصي الصيانة الكهربية والصيانة الميكانيكية، والمنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية في تخصصي الصيانة الكهربية والصيانة الميكانيكية، ومدينة أسوان بمحافظة أسوان في تخصص الطاقة الشمسية.

وتعتمد مدارس "جوليوناتا" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية على نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المتخصص، من خلال شراكة فاعلة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لافيتا" بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات التطبيقية والمهارات الفنية وفق أحدث الممارسات، وإعدادهم للعمل في مجالات الكهرباء والطاقة وفق أعلى معايير الجودة والممارسات المهنية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم جوليوناتا

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