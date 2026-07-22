روبيو: هناك أزمة ثقة مع النظام الإيراني.. ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معنا في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات له: نحن متشككون في جدوى المحادثات لأن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته.. وإيران في مأزق خصوصا في ظل التضخم وتداعيات التصعيد على الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: هناك هجمات على السفن في مضيق هرمز ونحن نقوم بالدفاع عن حرية الملاحة، ونعمل على تقييد قدرة إيران على استهداف السفن وتهديد الملاحة.

وتابع: على إيران الالتزام بفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة .نحن منفتحون على التفاوض مع إيران ومستمرون بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة.

وزاد : لن نقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية والمسطحات المائية في العالم .

كما أشار إلى أن الصين لم تفعل شيئا يغير مسار الحرب مع إيران وكانت متعاونة في بعض الأحيان.

وأكمل : إيران تستهدف الحركة التجارية في ممر مائي مهم وهناك دول تتأثر بذلك، ونرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران ونرغب في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

وواصل : هناك نقص بالثقة مع النظام الإيراني ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وأن تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري مشكلة وإيران هي التي تثير المشاكل.

وفيما يتعلق بحزب الله، قال وزير الخارجية الأمريكي: حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية، وحزب الله عدو للحكومة السورية ويحاول تقويضها.