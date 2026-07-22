اللون الأزرق يعود من جديد.. مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الثاني للموسم الجديد.. صور

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا عن القميص الثاني الذي سيرتديه الفريق خلال منافسات الموسم الجديد، وجاء التصميم باللون الأزرق الملكي مع لمسات باللونين الأحمر والأبيض، في عودة لأحد الألوان التاريخية التي ارتبطت بالنادي عبر السنوات.

ويحمل القميص شعار أديداس الكلاسيكي، إلى جانب شعار مانشستر يونايتد وراعي الفريق "Snapdragon"، بينما استوحت الشركة المصممة تفاصيله من قمصان النادي القديمة، مع الحفاظ على طابع عصري يواكب أحدث صيحات تصميم الملابس الرياضية.

مانشستر يونايتد

ونشر مانشستر يونايتد الصور الرسمية للقميص الجديد عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من نجوم الفريق، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد الذي يأمل خلاله النادي في الظهور بشكل قوي على المستويين المحلي والقاري.