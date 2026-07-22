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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاة الشيخ شريف الزين شيخ الطريقة الجريرية الأحمدية بدولة فلسطين

وفاة الشيخ شريف الزين
وفاة الشيخ شريف الزين
محمد شحتة

توفي الشيخ شريف محمد علي الزين، شيخ الطريقة الجريرية الأحمدية بدولة فلسطين، وعضو المجلس الصوفي في بيت المقدس والديار الفلسطينية.

وأعلن خبر الوفاة، الشيخ محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحته على فيس بوك.

وفاة الشيخ شريف الزين

وقال محمد وسام خضر في المنشور: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم، بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الأمة الإسلامية: الولي التقي، والمعلم الحكيم، المحبوب الحبيب، والحسيب النسيب، الشيخ العارف بالله تعالى شريف محمد علي الزين، شيخ الطريقة الجريرية الأحمدية بدولة فلسطين، وعضو المجلس الصوفي في بيت المقدس والديار الفلسطينية، والذي انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء.

وتابع: كان رحمه الله، منارةً للزهد والذكر والإرشاد إلى طريق الله عز وجل، وكان مجلسه عامرًا بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثابتًا على الحق، ومرابطًا بالصدق، ناصحًا بالحكمة، وآخذًا بالرحمة، مربيًا للأجيال، ومصنعًا للرجال، مأوىً للضعفاء، وسكَنًا للفقراء، سندًا للمحتاجين، وعطفًا على المساكين، حليمًا كريمًا سمحًا معطاءً، وكان أبًا وأخًا وصديقًا ومربيًا لكل من عرفه.

واختتم المنشور: نسأل الله العظيم أن يتقبله بقبولٍ حسن، وأن يجعله في رفقة سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وآله وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يجمعه بشيخه العارف بالله تعالى الشيخ عيد أبو جرير، رضي الله عنه وأرضاه.

الشيخ شريف محمد علي الزين فلسطين المجلس الصوفي بيت المقدس محمد وسام خضر

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