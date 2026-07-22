مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، كريم صبري، بأن الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة «زاد العزة 240» إلى قطاع غزة، محملة بأكثر من 2318 طنًا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية وإغاثية، إلى جانب الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.

وأوضح صبري، أن فرق الهلال الأحمر تواصل تجهيز القوافل في المنطقة اللوجستية والعاملين عند معبر رفح، وسط جهود مستمرة لتنسيق دخول المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أن عملية إدخال الشاحنات تواجه عراقيل إسرائيلية، إذ تُعاد أحيانًا شاحنات بحمولتها كاملة أو تُمنع أصناف مثل المستلزمات الجراحية وألعاب الأطفال، ما يؤدي إلى تكدس الشاحنات أمام معبر رفح، رغم استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين ونقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.