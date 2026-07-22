ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 73305 شهداء و173918 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73305 شهداء و173918 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت مصادر طبية في قطاع غزة، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 شهيدا بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا، و12 إصابة.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1180 والإصابات إلى 3810، فيما جرى انتشال 802 جثمان.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.