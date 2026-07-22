لماذا يزداد الأرق في الطقس الحار؟ يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة النوم خلال موجات الحر، إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في قدرة الجسم على خفض حرارته الداخلية، وهي خطوة ضرورية للدخول في النوم.

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

لكن إلى جانب تهيئة غرفة النوم، يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم عند تناولها باعتدال في المساء، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- الزبادي

يعد الزبادي من أفضل الأطعمة في الصيف، فهو خفيف على المعدة ويحتوي على الكالسيوم، الذي يساعد الجسم على الاستفادة من هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

2- الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على استرخاء العضلات، كما يحتوي على نسبة من التربتوفان الذي يدخل في إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين.

3- الكرز

يعد الكرز من الفواكه التي تحتوي طبيعيًا على الميلاتونين، لذلك قد يساهم تناوله مساءً في تحسين جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

4- اللوز

حفنة صغيرة من اللوز قبل النوم قد تساعد على الاسترخاء، لاحتوائه على المغنيسيوم والدهون الصحية، لكن يُفضل عدم الإفراط في تناوله لأنه غني بالسعرات الحرارية.

5- الشوفان

يساعد الشوفان على الشعور بالشبع ويحتوي على كربوهيدرات معقدة قد تساهم في زيادة وصول التربتوفان إلى الدماغ، مما يدعم الاسترخاء.

6- الكيوي

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكيوي قبل النوم قد يساعد على تحسين جودة النوم، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والسيروتونين.

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

7- الخس

يحتوي الخس على مركبات قد تساعد على تهدئة الجسم، كما أنه غني بالماء، مما يجعله خيارًا مناسبًا في الأجواء الحارة.

8- البطيخ باعتدال

يساعد البطيخ على ترطيب الجسم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، لكن يُفضل تناوله قبل النوم بساعتين على الأقل حتى لا يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر للتبول.

أطعمة ومشروبات تجنبها قبل النوم

للحصول على نوم أفضل في الطقس الحار، تجنب:

الوجبات الدسمة والمقلية.

الأطعمة الحارة كثيرة التوابل.

القهوة والشاي والمشروبات المحتوية على الكافيين في المساء.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم مباشرة.

نصائح لنوم أفضل في الحر