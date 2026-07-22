تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بجميع المدن والقرى، حرصاً على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم حملات ميدانية مكبرة بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تضمنت الأعمال تعزيز الرقعة الخضراء، وتكثيف برامج الري الدوري للأشجار ونباتات الزينة، فضلاً عن تنفيذ حملات موسعة لتهذيب وتقليم الأشجار بما يضمن سلامة المرافق العامة وحركة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لأداء إدارات البساتين وتحسين البيئة، مشدداً على ضرورة التدخل الفوري لرفع أي معوقات والحفاظ على ما تم إنجازه، لضمان استدامة الخدمات البيئية وتوفير بيئة نظيفة وجمالية للمواطنين.