النواب يحيل 38 اقتراحًا برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، 38 اقتراحًا برغبة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس إلى الحكومة، لتنفيذ ما جاء بها من توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس وحرصه على متابعة مطالب المواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات والمرافق العامة بمختلف المحافظات.

وتضمنت الاقتراحات برغبة عددًا كبيرًا من الملفات الحيوية، شملت تطوير المستشفيات، والتعليم، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والطرق، والكهرباء، والشهر العقاري، والرياضة، والخدمات الحكومية، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاءت الاقتراحات برغبة كالتالي:

محمد حمدي دسوقي: سرعة الانتهاء من المبنى الجديد (الطوارئ) بمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط، ونشوى الشريف: إدراج خدمات العلاج النفسي بكل أنواعه تحت مظلة التأمين الصحي، وأسماء سعد الجمال: تحويل مستشفى الصف إلى مستشفى من فئة المستشفيات ذات الطبيعة الخاصة والنائية بمحافظة الجيزة، ووفاء أحمد عبد المعطي: إنشاء مكتب خدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية بنظام الشباك الواحد، ومحمود نجيب مشعل: تكليف خريجي دفعة 2024 من كليات الصيدلة، ومروة ممدوح كدواني: إنشاء مكاتب خدمة العملاء بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية لخدمة مرضى التأمين الصحي، ومحمد عبد الله زين الدين: إنشاء مشروع "شارع مصر" للشباب بمحافظة البحيرة، ومحمد حمدي دسوقي: سرعة استكمال توصيل كابلات التليفونات بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، وعلاء محمود عبد الغني: إعادة رصف شوارع قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، ومجاهد نصار: إنشاء مكتب شهر عقاري بمنطقة أرض نوبار والإسكان الصناعي بمدينة شبرا الخيمة، وحسام حسن الخشت: تطوير ملعب عزت جلال وتحويله إلى مجمع رياضي متكامل، ودينا هلالي: تعزيز دورات التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج وربطها بالإجراءات الرسمية، وأحمد السنجيدي: إنشاء مبنى للنيابة الإدارية بمدينة دكرنس، وأحمد عرفة: إحلال وتجديد كوبري التخشيبة بعزبة الهلالي بمركز بلقاس، وحسام حسن الخشت: إنشاء مجمع أسيوط التكنولوجي للبترول والطاقة، ومحمد الدماطي: سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى وعزب مركز قطور، وسناء السعيد: إنشاء مبنى مأمورية الضرائب العقارية بمركز الغنايم، ومحمد حمدي دسوقي: سرعة إنشاء مدرسة تجريبية بالأرض المخصصة بجبل الشعراوي بأسيوط، وعمرو عويضة: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادي وثانوي بمدينة طهطا، ومروة ممدوح كدواني: التعاقد مع معلمي الحصة لسد العجز بالمدارس، وحازم حمادي: سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية بلصفورة، وحازم حمادي: إنشاء محطة صرف صحي بقرية المحامدة القبلية، ونجلاء العسيلي: تشغيل محطة مياه بني عدي البحرية وتعزيزها ببئر إضافي، وأحمد العرجاوي: ضم المتبقي من عزبة رضا للحيز العمراني واستكمال المرافق، ومحمود نجيب مشعل: إنشاء محطة مياه شرب بقرية ميت الخولي، وسيد الجزار: إنشاء الحيز العمراني لمركز ومدينة أهناسيا، وأسماء سعد الجمال: إنشاء مدرسة للتربية الفكرية بمدينة الصف، ومحمود مرسي: سرعة توريد وتركيب محول الكهرباء الخاص بمستشفى نوال الخيرية، ومحمود مرسي: إدراج بعض العزب التابعة لمركز قليوب ضمن مشروعات الصرف الصحي، ومحمد إسماعيل: استغلال قطعة أرض مملوكة للدولة بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور لإقامة مجمع خدمات حكومي متكامل، ومحمد حمدي دسوقي: استكمال رصف وتركيب الإنترلوك لشوارع غرب البلد بمدينة أسيوط، وزكريا حسان: إحلال وتجديد مسجد أبو بكر بالجلاوية ومسجد المطاوعة بقرية الطوايل الغربية، ومحمود أبو الخير: زيادة عدد الأطباء الشرعيين بجمهورية مصر العربية خاصة بمحافظة سوهاج، وسيد أبو بريدعة: سرعة رصف الطريق من قرية أدمو حتى قرية طوخ الخيل والطريق من كوبري الطليان حتى المثلث بقرية (7) بمركز المنيا، وأحمد شرعان: استكمال رصف وتوسعة الطريق بين ميت محسن ودماص بمركز ميت غمر، وعلي خليفة: سرعة توفير أطباء متخصصين للعمل خلال الفترة المسائية بمستشفى بولاق الدكرور العام لاعتماد تصاريح الوفاة، وفايزة عبد العظيم: سرعة إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي، ومارسيل سمير: تعزيز وتنسيق التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي في إدارة الوحدات الصحية القروية ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتأهيلها وتوفير الأعداد المطلوبة من الأطباء وأطقم التمريض.