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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يقترب من الإعلان عن مواجهة الأهلي في كأس جوان غامبر

برشلونه
برشلونه
باسنتي ناجي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة بات قريبًا من الإعلان رسميًا عن مواجهة الأهلي المصري في النسخة المقبلة من كأس جوان غامبر، بعدما لم يتبق سوى توقيع العقود لإتمام الاتفاق بين الناديين. 

برشلونه

وبحسب التقرير، فمن المقرر أن تُقام المباراة يوم 19 أغسطس على ملعب كامب نو، في مواجهة ودية تجمع برشلونة بأحد أكبر وأعرق أندية القارة الإفريقية، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد. 

وأضافت الصحيفة، أن استضافة الأهلي تمثل خطوة استراتيجية لبرشلونة لتعزيز حضوره في السوق المصرية، التي تعد من الأسواق المهمة للنادي بفضل الكثافة السكانية الكبيرة والاهتمام الواسع بكرة القدم، إلى جانب توسيع انتشاره الجماهيري في المنطقة العربية.

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