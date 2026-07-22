رسالة سياسية من لاعب إسبانيا: كرة القدم ذكّرتنا بحقيقة واحدة

حرص ماركوس يورينتي، لاعب منتخب إسبانيا وأتلتيكو مدريد، على توجيه رسالة لافتة عقب انتهاء احتفالات منتخب بلاده بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أن كرة القدم كانت السبب في توحيد الإسبان رغم الخلافات والانقسامات.

وكتب يورينتي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة حملت أبعادًا تتجاوز كرة القدم، ألمح خلالها إلى حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الإسبانية، مشيرًا إلى أن هناك محاولات مستمرة لإثارة الخلاف بين أفراد المجتمع.

وقال لاعب "لا روخا": "هناك من يبذل كل ما في وسعه لتفريقنا، وجعلنا في مواجهة دائمة، وإبقائنا مختلفين حول كل شيء، لكن في النهاية يأتي أحد عشر لاعبًا يركضون خلف الكرة ليذكرونا بحقيقتنا."

وأوضح يورينتي أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الإسباني في كأس العالم أعاد مشاعر الانتماء والوحدة بين الجماهير، بعدما احتشد الملايين في مختلف المدن الإسبانية للاحتفال باللقب العالمي، بعيدًا عن أي اختلافات سياسية أو اجتماعية.

واختتم نجم أتلتيكو مدريد رسالته بالتعبير عن اعتزازه بتمثيل بلاده، مؤكدًا أن إسبانيا ستظل دائمًا الأفضل بالنسبة له، وهي الكلمات التي حظيت بتفاعل واسع من