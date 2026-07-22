مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته، ما يؤدي إلى ارتفاعها إلى مستويات خطيرة قد تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

في هذا التقرير نستعرض علامات ضربة الشمس، والفئات الأكثر عرضة للإصابة، والإسعافات الأولية التي قد تنقذ حياة المصاب، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس هي أخطر أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر نتيجة التعرض الطويل للشمس أو البقاء في بيئة شديدة الحرارة، خاصة مع بذل مجهود بدني.

علامات ضربة الشمس

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تشمل أبرز الأعراض:

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

صداع قوي ومفاجئ.

دوخة أو شعور بالإغماء.

ارتباك أو تشوش في التفكير.

سرعة ضربات القلب.

سرعة التنفس.

احمرار وسخونة الجلد.

الغثيان أو القيء.

ضعف شديد أو إرهاق غير طبيعي.

فقدان الوعي أو التشنجات في الحالات المتقدمة.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

يزداد خطر الإصابة بضربة الشمس لدى:

كبار السن.

الأطفال والرضع.

الحوامل.

مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

العمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة.

الرياضيين الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا في الأجواء الحارة.

الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء.

الإسعافات الأولية

إذا ظهرت علامات ضربة الشمس على شخص ما:

انقله فورًا إلى مكان بارد أو مظلل.

اتصل بالإسعاف إذا كان فاقدًا للوعي أو يعاني من تشوش شديد.

انزع الملابس الزائدة.

برّد الجسم باستخدام الماء البارد أو الكمادات على الرقبة والإبطين والفخذين.

استخدم مروحة إن توفرت.

إذا كان المصاب واعيًا وقادرًا على البلع، يمكن إعطاؤه رشفات صغيرة من الماء.

ولا تحاول إعطاء أي سوائل لشخص فاقد الوعي أو يعاني من اضطراب شديد في الوعي.

كيف تقي نفسك من ضربة الشمس؟

اشرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا.

ارتدِ ملابس قطنية فاتحة اللون وخفيفة.

استخدم قبعة أو مظلة عند الخروج.

تجنب المجهود البدني الشاق في أوقات الذروة.

لا تترك الأطفال أو كبار السن داخل سيارة مغلقة حتى لدقائق.

متى يجب طلب الإسعاف فورًا؟

اطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا كان المصاب يعاني من: