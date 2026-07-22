بخطوات سهلة .. طريقة عمل الجبن من اللبن الرايب في المنزل

طريقة عمل الجبن من اللبن الرايب، إذا كان لديكِ لبن رايب في المنزل وتبحثين عن طريقة للاستفادة منه، فيمكنك تحضير جبن طازجة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتحصلي على جبن منزلي بقوام ناعم وطعم لذيذ، بعيدًا عن المواد الحافظة، للشيف سلمى الحافظ.

المكونات طريقة عمل الجبن

2 لتر لبن رايب.

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة خل أبيض أو عصير ليمون اختياري إذا لم ينفصل اللبن جيدًا

قطعة شاش نظيفة أو مصفاة دقيقة.

طريقة التحضير

ضعي اللبن الرايب في قدر على نار هادئة.

قلبي برفق حتى يبدأ في السخونة، مع تجنب الغليان الشديد.

عندما تلاحظين انفصال الخثارة الجبن عن الشرش، أطفئي النار.

إذا لم ينفصل اللبن بشكل جيد، أضيفي ملعقة كبيرة من الخل أو عصير الليمون، ثم قلبي برفق.

صبي الخليط في مصفاة مبطنة بقطعة شاش.

اتركي الشرش يتصفى تمامًا لمدة 30 إلى 60 دقيقة حسب القوام المطلوب.

أضيفي الملح وقلبي الجبن جيدًا.

شكلي الجبن داخل الشاش واضغطي عليها قليلًا، ثم ضعي فوقها ثقلًا خفيفًا لمدة ساعتين إلى 4 ساعات للحصول على قوام متماسك.

أفكار لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل الجبن

يمكن إضافة:

حبة البركة.

السمسم.

الزعتر المجفف.

الفلفل الأسود.

الشبت أو البقدونس المفروم.

الفلفل الحار المجفف لمحبي الأطعمة الحارة.

كيف تحفظين الجبن؟

تُحفظ في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة.

يفضل استهلاكها خلال 3 إلى 5 أيام.

يمكن حفظها في محلول ملحي خفيف لإطالة مدة صلاحيتها قليلًا.

فوائد الجبن المصنوعة من اللبن الرايب

فوائد الجبن المصنوعة من اللبن الرايب