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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة ومعاينة 59 طلبًا بقرية العونة في ساحل سليم

معاينة 59 طلبًا للتقنين بقرية العونة في ساحل سليم
معاينة 59 طلبًا للتقنين بقرية العونة في ساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الجهود الميدانية لتسريع معدلات الإنجاز في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة، وتوفيق أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة إزالة أية معوقات قد تعطل إنهاء الإجراءات، بما يدعم جهود الدولة في استرداد حقوقها وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تواصل متابعة ملفات التقنين والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالحالات العالقة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن لجنة متابعة طلبات التقنين أجرت أعمال الفحص والمعاينات الميدانية لعدد 59 طلبًا بنطاق قرى الوحدة المحلية بالعونة، شملت 48 طلبًا مقدمًا وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بالإضافة إلى 11 حالة ضمن ملفات القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك لاستكمال إجراءات الفحص والمعاينة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء تلك الملفات وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المتابعة اليومية لملفات تقنين أراضي الدولة، مع الالتزام بالشفافية والدقة في إنهاء الإجراءات، وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين، بما يسهم في تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، وصون حقوق الدولة، وتحقيق الاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة على أرض محافظة أسيوط.

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