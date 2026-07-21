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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. قوافل طبية مجانية بقرية بني فيز بمركز صدفا لدعم الرعاية الصحية

قوافل طبية مجانية بقرية بني فيز بمركز صدفا
قوافل طبية مجانية بقرية بني فيز بمركز صدفا
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم المبادرات الصحية والقوافل الطبية المجانية التي تستهدف الوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بمختلف القرى، لاسيما المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي فتحي، تابعت تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية بني فيز بالتعاون مع الإدارة الصحية بصدفا وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور النائب مصطفى محمد سلمان عضو مجلس النواب، حيث تفقد رئيس المركز، يرافقه أحمد عبد المالك نائب رئيس المركز، وسنية عبد الحميد مدير إدارة التخطيط والمتابعة، مختلف أقسام القافلة، واطمأنوا على انتظام العمل، وتوافر الأطقم الطبية والأدوية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القافلة أُقيمت داخل الوحدة الصحية بقرية بني فيز، والتي تم إنشاؤها وتطويرها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشملت العديد من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن، والرمد، والأسنان، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الاستشارات الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض، مع صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو تدخلات متخصصة لاستكمال علاجها بالمستشفيات.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحي ومؤسسات المجتمع المدني والنواب لدعم المنظومة الصحية وتوسيع نطاق القوافل العلاجية المجانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير القطاع الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

أسيوط المبادرات الصحية القوافل الطبية الخدمات العلاجية المناطق الأكثر احتياجًا

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