الأهلي يتحمل جزءًا من راتبه.. انفراجة فى رحيل مهاجم سوبر| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة عن قرار مسؤولي القلعة الحمراء تحمل جزء من راتب السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تسعى للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لإنهاء ملف جراديشار، خاصة في ظل رغبة النادي في إعادة ترتيب قائمة الفريق خلال الموسم الجديد، وإتاحة مكان لقيد صفقات جديدة تدعم الخط الهجومي.

وأضاف المصدر أن الفترة الحالية تشهد تحركات مكثفة من إدارة الكرة لحسم عدد من الملفات الخاصة بالراحلين، بالتزامن مع تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، بعدما نجح الأهلي في إبرام تعاقدات مهمة خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها ضم سفيان بن جديدة، هداف المغرب الفاسي، إلى جانب الاقتراب من التعاقد مع الجزائري منصف بكرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

وأوضح المصدر أن جراديشار تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية للرحيل عن صفوف الأهلي، من بينها عروض من أندية الدوري المصري، وعلى رأسها المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، حيث تترقب هذه الأندية موقف اللاعب النهائي مع القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يمانع رحيل المهاجم السلوفيني في حال الوصول إلى اتفاق مناسب يحقق مصلحة جميع الأطراف، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في الاعتماد على قائمة تضم العناصر التي تتناسب مع خطته للموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن تحمل جزء من راتب جراديشار يأتي ضمن محاولات النادي لتسهيل عملية انتقاله، وليس بسبب وجود أزمة مع اللاعب، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين جيدة، وأن الهدف هو الوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف خلال الفترة المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف رحيل جراديشار سيتم حسمه خلال الأيام القادمة، في ظل استمرار المفاوضات مع الأندية الراغبة في ضم اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.