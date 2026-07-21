هاني حتحوت: الأهلي يواصل ملف التجديدات بعد طاهر محمد طاهر

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن النادي الأهلي لن يتوقف عند ملف تمديد عقد طاهر محمد طاهر، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء تواصل العمل على حسم ملفات تجديد عقود عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

طاهر محمد طاهر

وكتب حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ملف التجديدات سيستمر داخل النادي من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، في ظل الاستعدادات للموسم الجديد والرغبة في تأمين العناصر الأساسية.

وأوضح أن الدكتور عصام سراج سيتولى إدارة ملف التجديدات، على أن يتم ذلك تحت إشراف الكابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ ياسين منصور، ضمن خطة الأهلي لترتيب أوضاع الفريق وتجهيز قائمته للمنافسات المقبلة.