تصنيف القوة في مونديال 2026.. مبابي يتصدر قائمة الأفضل هجوميًا وميسي ثالثًا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، نقلًا عن نظام "تصنيف القوة" الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال بطولة كأس العالم 2026، عن قائمة أفضل اللاعبين هجوميًا في البطولة، والتي جاءت بناءً على تقييمات مستمرة طوال المباريات في جوانب الهجوم والدفاع والإبداع، بينما خُصص تقييم منفصل لحراس المرمى.

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وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التقييم لم يعتمد فقط على عدد الأهداف، بل شمل أيضًا صناعة الفرص والإبداع والتحركات الهجومية تحت الضغط. وتصدر الفرنسي كيليان مبابي القائمة بعد تتويجه هدافًا للمونديال والهداف التاريخي لكأس العالم، وجاء الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثاني بعد تسجيله 7 أهداف، فيما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا برصيد 8 أهداف.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من إيرلينج هالاند، وعثمان ديمبيلي، وشارلز دي كيتيلاري، وفينيسيوس جونيور، وخوليان كينيونيس، ويوهان مانزامبي، وهاري كين، ضمن أفضل اللاعبين هجوميًا في البطولة وفقًا لتصنيف "فيفا".