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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريزيو رومانو: زيدان يوقّع عقد تدريب منتخب فرنسا حتى مونديال 2030

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
إسلام مقلد

كشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، عن توقيع الفرنسي زين الدين زيدان، عقدًا لتولي القيادة الفنية لـ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم حتى منتصف عام 2030، ليبدأ مرحلة جديدة مع "الديوك" خلفًا لديدييه ديشامب.

ويأتي التغيير بعد نهاية مشوار ديشامب مع المنتخب، الذي امتد لـ14 عامًا، قاد خلالها فرنسا للتتويج بـ كأس العالم 2018، وبلوغ نهائي نسخة 2022، قبل إنهاء مشاركته في مونديال 2026 بالمركز الرابع.

انتظار الإعلان الرسمي

ورغم تداول التقارير التي تؤكد التوصل إلى اتفاق، لم يُصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى الآن بيانًا رسميًا للإعلان عن تعيين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب.

كانت وسائل إعلام فرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن بطل العالم السابق أصبح المرشح الأبرز لخلافة ديشامب.

عودة للتدريب بعد تجربة ريال مدريد

ويعود زيدان إلى عالم التدريب بعد آخر فتراته مع ريال مدريد، التي امتدت بين عامي 2016 و2018، ثم من 2019 إلى 2021، وحقق خلالها إنجازات تاريخية، أبرزها الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني.

أسطورة فرنسية على رأس "الديوك"

ويمتلك زيدان سجلًا استثنائيًا كلاعب، بعدما قاد منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998، ثم بطولة أمم أوروبا 2000، كما سجل أحد أشهر أهداف نهائيات دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد في نهائي 2002.

واختتم مسيرته الكروية في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، في المباراة التي شهدت واقعة طرده الشهيرة بعد نطح المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

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