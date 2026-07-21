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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ 51 .. الدولار يتراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في  البنوك العاملة في البنوك ختام تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-7-2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، وذلك ضمن نشرته الخدمية . 

وسجل سعر الدولار في  بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وأقل سعر للدولار سجله في بنك الإمارات دبي الوطني عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

ووصل سعر الدولار في  مصرف أبوظبي الإسلامي إلى  51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.
 

وسجل في  بنك الإسكندرية 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، فيما وصل في بنك نكست إلى 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك التجاري الدولي 50.98 جنيه للشراء، مقابل 51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي وبنك مصر 

 بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي ، وبنك HSBC، والبنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية ، والبنك العقاري المصري العربي 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 

كما سجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني وكريدي أجريكول 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.


وسجل بنك أبوظبي الأول مصر وبنك التعمير والإسكان  50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار اليوم الثلاثاء البنك الاهلي بنك مصر

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