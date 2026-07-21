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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النظافة والتجميل بالجيزة تزين الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي وتطور محيي الدين أبو العز

النظافة والتجميل بالجيزة تزين الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي
النظافة والتجميل بالجيزة تزين الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي
أحمد زهران

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، جهودها اليومية لتطوير وزراعة المساحات الخضراء بالمحافظة، تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الشاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للشوارع وتحسين المظهر العام للمحاور الرئيسية والميادين.

نفذت الإدارة العامة للحدائق، حملة مكبرة شملت زراعة وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي بنطاق حي العجوزة، وذلك لضمان رفع كفاءة المزروعات والمسطحات الخضراء بالشارع.

وجاءت الأعمال بحضور المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق، والمهندس إبراهيم حسني، مدير حدائق العجوزة.

كما واصلت فرق الصيانة والحدائق أعمالها بنطاق حي الدقي، حيث قامت الهيئة بقص وتهذيب الأشجار والمزروعات وصيانة المسطحات الخضراء بشارع محيي الدين أبو العز، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للوارع الممتدة واستعادة رونقها.

وتأتي هذه الأعمال ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تنفذها المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل، بهدف التوسع في المساحات الخضراء وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين.

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تطوير وزراعة المساحات الخضراء محافظ الجيزة شارع أحمد عرابي

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