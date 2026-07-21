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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
آية التيجي

حذرت دراسة علمية جديدة من أن الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل قد يؤثر سلبًا في الصحة النفسية للأطفال مستقبلًا، مشيرة إلى أن تقليل استهلاك السكر خلال فترة الحمل والأعوام الأولى من عمر الطفل قد يساهم في خفض خطر الإصابة باضطرابات مثل الاكتئاب والقلق في مراحل لاحقة من الحياة.

انخفاض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

ونُشرت نتائج الدراسة في صحيقة "ديلي ميل" البريطانية، حيث توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين وُلدوا خلال فترة تقنين السكر في المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كانوا أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب مقارنة بمن وُلدوا بعد انتهاء تلك القيود الغذائية.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين جرى الحمل بهم قبل رفع القيود عن السكر عام 1953 انخفض لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق في مرحلة البلوغ بنسبة وصلت إلى 25%، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرًا على أهمية الحد من تناول السكر خلال أول ألف يوم من حياة الطفل، بدءًا من فترة الحمل وحتى العامين الأولين بعد الولادة.

وأكد الباحثون أن التقليل من السكر خلال هذه المرحلة الحرجة قد يلعب دورًا مهمًا في دعم نمو الدماغ وتعزيز الصحة النفسية على المدى الطويل.

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

دعوات لتحديث الإرشادات الصحية

ودفع ذلك عددًا من الخبراء إلى المطالبة بإدراج توصيات أكثر صرامة ضمن الإرشادات الصحية الخاصة بالحوامل، لتشجيعهن على الحد من تناول السكريات حفاظًا على صحة أطفالهن المستقبلية.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تتماشى مع أبحاث حديثة تربط بين النظام الغذائي للأم أثناء الحمل وتطور دماغ الجنين، مؤكدين أن التغذية الصحية قد يكون لها تأثير يتجاوز النمو الجسدي ليشمل الصحة العقلية أيضًا.

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

السكر لا يؤثر على الوزن فقط

ومن جانبها، قالت اختصاصية التغذية سارة شينكر، مؤلفة كتاب My Sugar Free Baby And Me، إن نتائج الدراسة تقدم دليلًا إضافيًا على أن أضرار السكر لا تقتصر على زيادة الوزن أو تسوس الأسنان، بل قد تمتد لتؤثر في الصحة النفسية للأبناء على المدى البعيد.

وأضافت أن اتباع نظام غذائي متوازن وتقليل السكريات المضافة خلال الحمل يعد خطوة مهمة لدعم النمو السليم للطفل.

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

توصيات غذائية

ورغم أن الدراسة أظهرت ارتباطًا بين تقليل السكر وتحسن الصحة النفسية مستقبلًا، فإنها لا تثبت بشكل قاطع أن السكر هو السبب المباشر للإصابة بالاكتئاب أو القلق، إذ ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج وتحديد الآليات البيولوجية المسؤولة عن ذلك.

وينصح الخبراء الحوامل بالاعتماد على نظام غذائي متوازن، والإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مع الحد من المشروبات والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، بما يساهم في تعزيز صحة الأم والجنين.

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