اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

كشفت دراسة حديثة أن اكتئاب ما بعد الولادة لا يقتصر على الأمهات فقط، بل يمكن أن يصيب الآباء الجدد أيضًا، إلا أن أعراضه لديهم تختلف عن تلك التي تظهر لدى النساء، ما يجعل تشخيصه أكثر صعوبة ويؤدي إلى تجاهل عدد كبير من الحالات.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

ووفقًا لما نشرته صحيفة Daily Mail، يؤكد خبراء الصحة النفسية أن ما لا يقل عن رجل واحد من كل 10 آباء جدد قد يعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن نسبة كبيرة منهم لا تحصل على التشخيص أو العلاج المناسب بسبب اختلاف الأعراض وعدم طلب المساعدة.



ويعرف اكتئاب ما بعد الولادة بأنه اضطراب نفسي قد يظهر بعد استقبال المولود الجديد، وكان يُعتقد لسنوات طويلة أنه يرتبط بالأمهات فقط، لكن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الرجال أيضًا معرضون للإصابة به نتيجة التغيرات الهرمونية والضغوط النفسية المصاحبة للأبوة.

ويشير الخبراء إلى أن فترة ما بعد الولادة تمثل مرحلة مليئة بالتغيرات الجسدية والنفسية بالنسبة للأب، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

تغيرات هرمونية تزيد خطر الاكتئاب

وأوضح عالم النفس بريت بيلر، من مركز هاكنساك الجامعي الطبي، أن الآباء الجدد يمرون بتغيرات هرمونية طبيعية تشمل:

ـ انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون.

ـ ارتفاع هرمون الإستروجين.

ـ زيادة مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر.

ورغم أن هذه التغيرات تساعد على تعزيز ارتباط الأب بطفله، فإنها قد تزيد أيضًا من احتمالات الإصابة بالاكتئاب والقلق.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

دراسة سويدية تكشف ارتفاع اضطرابات الصحة النفسية

ودعمت دراسة سويدية واسعة، نُشرت هذا العام في مجلة JAMA Network Open، هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من مليون أب.

وأظهرت الدراسة ارتفاع معدلات تشخيص الاكتئاب واضطرابات التوتر بنحو 30% خلال نهاية العام الأول بعد الولادة مقارنة بالفترة السابقة للحمل، وهو ما يشير إلى أن الضغوط المرتبطة بالأبوة قد تتزايد تدريجيًا مع مرور الوقت.

كما لفت الباحثون إلى وجود فجوة واضحة في خدمات الدعم النفسي الموجهة للآباء مقارنة بالأمهات.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال

على عكس النساء، اللاتي يغلب على أعراضهن الحزن والبكاء والعزلة، قد تظهر أعراض اكتئاب ما بعد الولادة لدى الرجال بصورة مختلفة، وتشمل:

ـ العصبية والانفعال الزائد.

ـ نوبات الغضب والسلوك العدواني.

ـ اللجوء إلى الكحول أو المواد المخدرة.

ـ الانسحاب الاجتماعي.

ـ فقدان الاهتمام بالهوايات والأنشطة المعتادة.

ـ الصداع المتكرر أو آلام المعدة دون سبب واضح.

ـ اضطرابات النوم والإرهاق المستمر.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

لماذا لا يطلب الآباء المساعدة؟

يرى الباحثون أن كثيرًا من الآباء يترددون في الإفصاح عن معاناتهم النفسية، اعتقادًا منهم أن الاهتمام يجب أن يتركز على الأم والطفل، أو خوفًا من الظهور بمظهر الضعف.

كما أن اختلاف الأعراض عن الصورة التقليدية للاكتئاب يؤدي إلى عدم تشخيص عدد كبير من الحالات.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

كيف يؤثر اكتئاب الأب على الأسرة؟

يحذر الخبراء من أن تجاهل اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء لا يؤثر على الأب وحده، بل قد ينعكس على العلاقة الزوجية، ويؤثر في الترابط الأسري، كما يزيد من احتمالات ظهور مشكلات سلوكية وعاطفية لدى الأطفال.

وشدد الباحثون على أهمية زيادة الوعي بأن الصحة النفسية بعد الولادة ليست مسؤولية الأمهات فقط، بل تشمل الآباء أيضًا، مع ضرورة توفير برامج متابعة ودعم نفسي للوالدين خلال العام الأول بعد استقبال المولود الجديد.