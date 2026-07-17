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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تظهر أثناء العمل.. علامة مبكرة لمرض الزهايمر قد تظهر قبل التشخيص بـ 15 عاما

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن انخفاض الأداء والإنتاجية في العمل قد يكون من أوائل علامات الخرف المبكر، إذ يمكن أن يظهر قبل التشخيص الرسمي بما يصل إلى 15 عامًا، مما يفتح الباب أمام الكشف المبكر وتحسين فرص التدخل العلاجي.

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

وتوصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تراجع الأداء في العمل وانخفاض الإنتاجية قد يكونان من أولى علامات الخرف المبكر، حيث يمكن ملاحظة هذه التغيرات قبل تشخيص المرض بما يصل إلى 15 عامًا.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تحسين فرص الكشف المبكر عن المرض، خاصة أن تشخيص الخرف لدى الأشخاص دون سن الـ65 غالبًا ما يتأخر لسنوات بسبب الاعتقاد السائد بأنه يصيب كبار السن فقط.

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

دراسة فنلندية ترصد العلامات المبكرة للخرف

وأجرى باحثون من فنلندا دراسة شملت 793 مريضًا بالخرف المبكر، إلى جانب نحو 7000 شخص سليم للمقارنة، وجرى تتبع أوضاعهم الوظيفية والمالية لمدة 12 عامًا قبل تشخيص المرض.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا لاحقًا بالخرف المبكر كانوا يحققون دخلاً سنويًا أقل بنحو 13,800 دولار أمريكي مقارنة بأقرانهم، وهو ما أرجعه الباحثون إلى انخفاض الإنتاجية وصعوبة الحفاظ على نفس مستوى الأداء في العمل.

كما قدّر الفريق البحثي أن المرضى خسروا في المتوسط ما يقارب 86 ألف دولار من الدخل خلال فترة الدراسة نتيجة تراجع قدرتهم على العمل.

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

لماذا يحدث ذلك؟

وقال الدكتور إينو سوليه، طبيب الأعصاب المشرف على الدراسة، إن الخرف المبكر يصيب الأشخاص في أكثر مراحل حياتهم المهنية إنتاجًا، مما يؤدي إلى:
ـ انخفاض القدرة على أداء المهام الوظيفية.
ـ زيادة معدلات التغيب عن العمل.
ـ التقاعد أو ترك الوظيفة في وقت مبكر.
ـ تراجع دخل الأسرة وارتفاع الأعباء الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدراسة وجدت ارتباطًا واضحًا بين انخفاض الإنتاجية في العمل والإصابة بالخرف المبكر قبل سنوات طويلة من التشخيص، إلا أنها لا تثبت أن انخفاض الدخل وحده يعني الإصابة بالخرف.

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

أعراض الخرف المبكر في بيئة العمل

وبحسب الباحثين، فإن كثيرًا من المرضى يلاحظون الأعراض الأولى أثناء العمل، وتشمل:
ـ صعوبة تذكر الاجتماعات أو المواعيد.
ـ نسيان كيفية تنفيذ مهام اعتادوا القيام بها.
ـ ضعف التركيز.
ـ صعوبة متابعة المحادثات أو التعليمات.
ـ انخفاض ملحوظ في الكفاءة والإنتاجية.

ومع تقدم المرض قد تظهر أعراض أكثر شدة، مثل:
ـ تقلبات مزاجية حادة.
ـ الارتباك بشأن الزمان والمكان.
ـ فقدان الذاكرة بصورة متزايدة.
ـ الشك في أفراد الأسرة أو المحيطين.

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

أنواع الخرف المبكر

وشملت الدراسة مرضى يعانون من عدة أنواع من الخرف، أبرزها:
مرض ألزهايمر المبكر.
الخرف الجبهي الصدغي.
الخرف الوعائي.
أنواع أخرى أقل شيوعًا.

وأظهرت النتائج أن مرضى ألزهايمر بدأت دخولهم المالية بالانخفاض قبل نحو 6 سنوات من التشخيص، بينما ظهرت المؤشرات لدى مرضى الخرف الجبهي الصدغي قبل 11 عامًا.

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

هل يوجد علاج؟

ولا يوجد حتى الآن علاج نهائي للخرف المبكر، إلا أن بعض الأدوية قد تساعد في إبطاء تطور المرض وتحسين الأعراض لفترة من الزمن.

ويؤكد الأطباء أن مراجعة الطبيب تصبح ضرورية عند ملاحظة تراجع مستمر في الذاكرة أو القدرة على أداء المهام اليومية، خاصة إذا ترافق ذلك مع انخفاض غير مبرر في الأداء الوظيفي.

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

ماذا تعني نتائج الدراسة؟

ويرى الباحثون أن مراقبة التغيرات المستمرة في الأداء المهني قد تساعد مستقبلًا في اكتشاف الخرف المبكر في مراحله الأولى، إلا أنهم شددوا على أن انخفاض الأداء الوظيفي قد يكون ناتجًا أيضًا عن أسباب أخرى مثل الضغوط النفسية أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم، لذلك لا يمكن اعتباره دليلًا قاطعًا على الإصابة بالخرف.

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تظهر أثناء العمل.. علامة مبكرة لمرض الزهايمر قد تظهر قبل التشخيص بـ 15 عاما

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