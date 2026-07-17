قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولي أمر على فيس بوك: بنتي ماتت بسبب ضغوط امتحانات الثانوية العامة
غزة: استشهاد 8 أشخاص في هجوم لجيش الإحتلال على جنازة في النصيرات
ممنوع تدخل لو مبتحبش الضحك.. سامح حسين يروج لمسرحية بوكس العيلة
تقرير إيراني: الولايات المتحدة تهاجم ناقلة نفط فارغة في جزيرة خارك
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تدرس استهداف المنشآت النووية الإيرانية مجددا
زلزال بقوة 7.4 درجة وتحذير من تسونامي على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك
الرئيس الصيني يحث بكين وكمبوديا على المضي قدما بالصداقة الراسخة بين البلدين
قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول خليجية.. وتؤكد حقها في الرد وفق القانون الدولي
الاحتياطي يتخطى 55 مليارًا.. مفاجأة في سعر الدولار بعد التراجع الأخير
طلع 25 جنيها.. الذهب يصعد بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم
موسكو: الغرب يتهم روسيا دون دليل بتنفيذ أنشطة سيبرانية خبيثة
الحزن يخيم على طاروط.. انتشال جثمان طالب الثانوية العامة الغريق ببحر أبو الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية.. تعرف أضراره النفسية وكيفية التعامل معه

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
آية التيجي

أكد الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، أن استخدام خاصية الحظر (Block) على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من أكثر السلوكيات انتشارًا بعد انتهاء العلاقات العاطفية أو تصاعد الخلافات بين الطرفين.

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

وأشار أحمد أمين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن تأثيره النفسي قد يكون كبيرًا لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا لا يزالون مرتبطين عاطفيًا بالطرف الآخر.

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية، أن الألم الناتج عن الحظر لا يرتبط بالإجراء التقني نفسه، وإنما بالتفسيرات التي يضعها الشخص لهذا التصرف، إذ يعتقد البعض أن الحظر يعني الرفض النهائي أو فقدان القيمة أو انتهاء كل ما جمعه بالطرف الآخر، وهو ما يزيد من مشاعر الحزن والصدمة.

وأضاف الدكتور أحمد أمين أن الحظر يخلق أيضًا حالة من الغموض، حيث يُحرم الشخص من فرصة التوضيح أو طرح الأسئلة أو حتى إنهاء العلاقة بصورة هادئة، الأمر الذي يدفع العقل إلى البحث المستمر عن إجابات قد لا يجدها.

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

هل الحظر دائمًا تصرف سلبي؟

وأشار الدكتور أحمد أمين إلى أن الحظر ليس دائمًا سلوكًا خاطئًا، بل قد يكون وسيلة صحية لحماية النفس في بعض الحالات، مثل التعرض للإساءة النفسية أو العنف أو الابتزاز أو الملاحقة المستمرة أو انتهاك الحدود الشخصية، موضحًا أن الحظر في هذه المواقف يهدف إلى وقف الأذى وليس معاقبة الطرف الآخر.

وفي المقابل، حذر من استخدام الحظر كوسيلة للضغط النفسي أو السيطرة أو إثارة القلق أو دفع الطرف الآخر إلى المطاردة والاعتذار، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يحل الخلافات، بل يزيدها تعقيدًا.

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

لماذا يتأثر بعض الأشخاص بالحظر أكثر من غيرهم؟

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية أن الأشخاص الذين يعتمدون عاطفيًا على شريك واحد ويجعلونه مصدرهم الأساسي للأمان والاحتواء، يكونون أكثر عرضة للتأثر بالحظر، إذ يشعرون بفقدان العلاقة وفقدان مصدر الدعم النفسي في الوقت نفسه.

وأضاف أن هذه الحالة قد تدفعهم إلى تبني أفكار سلبية، مثل الاعتقاد بأنهم لن يجدوا شخصًا يفهمهم مرة أخرى، أو أنهم غير قادرين على بدء حياة جديدة، وهو ما يطيل فترة التعافي بعد الانفصال.

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

نصائح للتعامل مع الحظر بطريقة صحية

ونصح الدكتور أحمد أمين بعدم ربط قيمة الإنسان بقرار الحظر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس أسلوب الطرف الآخر في التعامل مع الموقف، ولا يعبر عن قيمة الشخص أو مكانته.

كما شدد على أهمية تجنب مطاردة الطرف الآخر عبر إنشاء حسابات جديدة أو التواصل من خلال الأصدقاء، لأن ذلك يزيد من التعلق ويؤخر التعافي.

وأكد أيضًا ضرورة التفرقة بين الحب والاعتماد العاطفي، والعمل على استعادة مصادر الأمان الأخرى في الحياة، مثل الأسرة والأصدقاء والعمل والهوايات والاهتمام بالجانب الروحي، مع السماح للنفس بالحزن باعتباره استجابة طبيعية لفقدان العلاقة.

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

متى يجب طلب المساعدة النفسية؟

واختتم الدكتور أحمد أمين تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحزن لفترات طويلة، أو تعطل الحياة اليومية، أو سيطرة التفكير في الطرف الآخر بشكل مستمر، أو العودة المتكررة إلى علاقة مؤذية، كلها مؤشرات تستدعي الاستعانة بمعالج نفسي، لفهم أنماط التعلق وبناء شعور أكثر استقرارًا بالأمان النفسي.

وأشار إلى أن الحظر ليس نهاية الحياة، كما أنه لا يعني دائمًا الكراهية أو الرفض المطلق، مؤكدًا أن تجاوز هذه التجربة يصبح أسهل عندما يعتمد الإنسان في شعوره بالأمان وقيمته الذاتية على أكثر من مصدر، بما يساعده على بناء علاقات أكثر نضجًا واتزانًا في المستقبل.

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
تأثير الحظر في العلاقات العاطفية الحظر على مواقع التواصل العلاقات العاطفية الصحة النفسية الاعتماد العاطفي التعافي بعد الانفصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

الارجنتين

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

Galaxy Z Fold 8 Ultra

عرض هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المعلن عنه للبيع بسعر 13,000 دولار

سامسونج

سامسونج تكشف عن شاشة قابلة للطي بصلابة أعلى 20 مرة وثُلث سُمك الشعرة

جسر سيارات

منهار منذ سنوات.. لماذا لا يزال السائقون يعبرون هذا الجسر حتى اليوم؟

بالصور

تظهر أثناء العمل.. علامة مبكرة لمرض الزهايمر قد تظهر قبل التشخيص بـ 15 عاما

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية.. تعرف أضراره النفسية وكيفية التعامل معه

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد