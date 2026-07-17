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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفى زيكو و والدته وزوجته
مصطفى زيكو و والدته وزوجته
محمد بدران

دخلت وفاء مصطفى، زوجة مصطفى زيكو لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، على خط الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات والدة اللاعب وبكائها في لقاء تليفزيوني، بسبب عدم لقائها بنجلها عقب عودته من المشاركة مع المنتخب في كأس العالم.

ونشرت وفاء مصطفى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه برفقة زوجها، مستخدمة في الخلفية المقطع الصوتي الشهير: "لا دا بتاعي أنا لوحدي ولا حد يجي جنبه ولا حد يلمسه ولا يكلمه كلمة.. دا حبيبي أنا ومحدش ليه فيه"، وأرفقت الفيديو بتعليق مقتضب قالت فيه: "يارب تكون وصلت".

وجاء منشور زوجة زيكو بعد ساعات قليلة من تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات والدة اللاعب، التي ظهرت باكية خلال لقاء تليفزيوني، مؤكدة أنها لم تتمكن من رؤية نجلها منذ عودته من الولايات المتحدة عقب المشاركة في كأس العالم، رغم أمنيتها بالاحتفال معه بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن ارتباطاته واحتفالات المنتخب حالت دون ذلك.

وفي المقابل، حرص مصطفى زيكو على الرد سريعًا على تصريحات والدته، حيث نشر عبر صفحته الرسمية رسالة حملت كلمات تقدير ومحبة، قال فيها: "طول عمرك رقم واحد يا ست الكل.. وهتفضلي رقم واحد"، في محاولة لطمأنة والدته والتأكيد على مكانتها الكبيرة لديه.

وأثار ظهور والدة اللاعب وما تبعه من ردود فعل من زيكو وزوجته تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد الأسرة من خلال رسائلها المتبادلة متانة العلاقة الأسرية، في محاولة لاحتواء الجدل الذي صاحب الواقعة.

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