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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمليات البحرية البريطانية: استهداف سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقي الدقم بعُمان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادثة شملت سفينة تجارية وقوات عسكرية شرقي الدقم بعمان.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن ناقلة النفط كانت طرفا في مناوشات ضمن أنشطة عسكرية جارية في المنطقة.

ولاحقا ؛ ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بجسم مجهول أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلاً بحرياً شرق خصب، عُمان.

وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت بيانات الشحن أن ثلاث سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد من السفن العابرة يوميًا منذ مايو، حيث توقفت معظم السفن أو عادت أدراجها بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن واستئناف الحصار الأمريكي على الشحن المرتبط بإيران.

وأدى تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي للنفط والغاز في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وخرجت ناقلة المنتجات "ميران"، الخاضعة للعقوبات والمحملة بزيت الوقود، والسفينة الصغيرة "نوريتا"، المحملة بغاز البترول المسال، من المضيق أمس عبر المسار الإيراني، لكنهما توقفتا في خليج عُمان، حيث يقع الحصار الأمريكي، وفقًا لبيانات شركة "كيبلر".

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سلطنة عمان مضيق هرمز إيران

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